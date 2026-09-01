Gaziantep FK'de Mehmet Topal gündemi

Gaziantep FK'de teknik direktör arayışı

Trendyol Süper Lig'de sezona beklentilerin gerisinde başlayıp geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Gaziantep FK, Mirel Radoi ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışını hızlandırdı. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre yönetim, şu anda herhangi bir takımda görev yapmayan Mehmet Topal ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin kapsamı:

Resmi bir atama veya açıklama henüz yapılmadı; ancak taraflar arasında ilk temasın sağlandığı ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Kulübün performans hedefleri ve sezonun geri kalanındaki planlamaya yönelik değerlendirmeler, görüşmelerin ana gündem maddelerini oluşturuyor.

Topal'ın teknik direktörlük geçmişi:

Mehmet Topal, teknik direktörlüğe 2024 yılında başladı. Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti’nin başında farklı dönemlerde toplam 38 müsabakada görev yaptı. Gaziantep FK yönetimi, bu deneyimi ve mevcut takım ihtiyaçlarını değerlendirerek nihai kararı verecek.

Kulüpten gelecek resmi açıklama bekleniyor; süreçte hem yönetim hem de aday teknik ekipten konuyla ilgili doğrulamalar gelene kadar gelişmeler takip edilecek.

GAZİANTEP FK'NIN, MİREL RADOİ'DEN YOLLARIN AYRILMASININ ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN MEHMET TOPAL İLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.