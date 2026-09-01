Kafede sucuklu yumurta yapan hırsızların rahat tavırları kamerada

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafeye sabaha karşı, yaklaşık 4 gün önce giren iki kişi, kasada bulunan bir miktar parayı alarak iş yerinden hırsızlık yaptı. Olay sırasında şüphelilerin davranışları adeta kendi evindelermiş izlenimi verdi; kasadan aldıkları paranın ardından mutfağa gidip sucuklu yumurta yaptıkları ve yedikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

görüntüler ve iş yeri sahibinin tepkisi:

İş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince büyük şaşkınlık yaşadı ve durumu derhal polise bildirdi. Kamera kayıtlarında şüphelilerin kasadan para alma, mutfakta dolaşma ve yemek yapma anları net biçimde görülüyor. Görüntülerdeki rahat tavırlar, iş yeri sahibinin tepkisini daha da artırdı.

polis soruşturması ve izlenecek yol:

Emniyet ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüyor. Yetkililer, görüntülerden yararlanılarak şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için adımlar atıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kafenin güvenlik kayıtları delil olarak değerlendiriliyor ve alınan ifadeler çalışma kapsamında değerlendiriliyor.

Olay, mekan sahiplerinin ve işletmelerin güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatırken, görüntülerdeki sıradışı davranışlar toplumda geniş yankı buldu.

ELAZIĞ'DA BİR İŞ YERİNE GİREN İKİ HIRSIZIN RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ.