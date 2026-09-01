Balıkesir'de adli yıl açılışında 'sıfır gecikmeli yargı' hedefi vurgulandı

Balıkesir adli yılı törenle açıldı

Balıkesir Adliyesi'nde 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması nedeniyle düzenlenen törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, Balıkesir Barosu Başkanı Hakan Topaloğlu, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

Başsavcının vurguları:

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın konuşmasında adaletin toplum hayatındaki önemine dikkat çekti. Canlılar için oksijen ne denli önemli ise toplum için de adalet o derece önemlidir. Bir arada yaşamanın ve toplumsal uzlaşının temel harcı olan adaletin tesisine yönelik hem dinimizin referans kaynaklarında hem de tarihi referanslarımızda sayısız vurgular olduğunu biliyoruz. Biz hukukçuların kutup yıldızı da, kızıl elması da adalettir. şeklinde adaletin merkeziliğini vurguladı.

Adli yıl hedefleri ve kadro düzenlemeleri:

Akın, Balıkesir Adliyesi'nde adalet hizmetlerinin etkin şekilde sürdürüldüğünü; yeterli sayıda hakim, Cumhuriyet savcısı ve personelle soruşturma ve yargılamaların yürütüldüğünü belirtti. Bakanlık tarafından belirlenen hedef sürelere uyularak soruşturma ve yargılamaların makul sürelerde sonuçlandırıldığına dikkat çekti ve kamu vicdanını tatmin eden adil kararların verildiği bir adli yıl temennisinde bulundu.

Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu geçen döneme ilişkin verileri paylaştı: Ceza Mahkemelerinde 12 bin 854, Hukuk Mahkemelerinde 14 bin 293 dava dosyası ile Cumhuriyet Başsavcılığında 26 bin 341 soruşturma dosyasının neticelendirildiğini bildirdi. Adli tatil döneminde eksik kadroların tamamlandığını ifade eden Sağıroğlu, Satış Müdürlüğüne ikinci müdür takviyesi yapıldığını, ön büro ve veznenin müstakil müdürlük haline getirildiğini aktardı.

HSK'nın 7 Ağustos 2026 tarihli kararıyla kurulan büro bünyesinde sıfır gecikmeli yargı hedefiyle çalışmalar yürütüleceğini belirten Sağıroğlu, ayrıca Alo 135 Adalet Hattı'nın 1 Kasım itibarıyla devreye gireceğini ve vatandaşların gecikmelerle ilgili şikayetlerini iletebileceğini söyledi. İncelemelerin ardından süreç hakkında bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

2026-2027 Adli Yılı Açılış Töreni, konuşmaların ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.

BALIKESİR ADLİYESİNDE 2026-2027 ADLİ YILI'NIN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.