Cam şişeyle başlayan otluk yangını mahalle müdahalesiyle söndürüldü

Otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde çıkan otluk yangınında, alevler itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi mahalle muhtarı Sait Döş ve ailesi yaptı; itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kamera kayıtları ve yangının nedeni:

Yangının çıkış nedenini araştıran muhtar Döş, okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince alevlerin otluk alana atılan cam şişe nedeniyle başladığını fark ettiğini söyledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler yangının ilk anlarını net şekilde gösteriyor.

Muhtarın değerlendirmesi ve halk uyarısı:

Döş, "Küçük bir yangın büyük bir faciaya dönüşebilirdi" diyerek köyde evlerin birbirine bitişik düzende olduğunu ve yangının hızla yayılma riski bulunduğunu vurguladı. Döş, çocukların yangını erken fark etmesi ve ailesinin hemen müdahalesi sayesinde yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti.

Muhtar ayrıca cam şişelerin doğaya atılmaması gerektiğini hatırlatarak vatandaşları çöplerini çöp konteynerlerine veya geri dönüşüm noktalarına bırakmaya çağırdı. Yetkililer olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

YAYLADAĞI İLÇESİNDE OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKTI