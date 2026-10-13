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İstinaf kararı umut verdi: hiranur davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki duruşmada savcı, Hüseyin Arda Şark için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi; duruşma 19 Ekim'e ertelendi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstinaf kararı umut verdi: hiranur davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

İstinaf kararı umut verdi: hiranur davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada, üç sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Hüseyin Arda Şark hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, diğer iki sanık hakkındaki cezaların sabit kalmasını istedi.

Davanın geçmişi:

Olay, 31 Ağustos 2025 tarihinde Mersin’de park halindeki bir otomobilde gerçekleşti ve 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde daha önce görülen davada Şark "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar M.Z. ve N.Ç. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4’er ay hapis cezası alıp tahliye edilmişti.

İstinaf süreci ve duruşmanın sonucu:

Ailenin yerel mahkemenin kararına itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. İstinaf mahkemesinin kararıyla yerel karar kaldırılarak dava duruşmalı şekilde yeniden görülmesine hükmedildi. Dün yapılan duruşmada savcının mütalaası alındı ve mahkeme duruşmayı 19 Ekim’e erteledi.

Ailenin tepkisi ve beklentisi:

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan Hiranur’un babası Murat Aygar, mütalaanın aileye "verilen karar yüreğimize bir nebze de olsa su serpti" dediğini aktardı. Aygar, "Sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklarla ilgili cezaların değiştirilmemesinden üzüntü duyduklarını belirten Aygar, "Gönül isterdi ki diğer sanıklar da aynı cezaları alsın. Adalete inanıyoruz, gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum" diyerek konuyu bir üst yargı merciine taşıyacaklarını söyledi.

HİRANUR AYGAR’IN BABASI MURAT AYGAR, MAHKEME ÇIKIŞI YAPTIĞI AÇIKLAMALARDA, MÜTALAANIN AZ DA OLSA...

HİRANUR AYGAR’IN BABASI MURAT AYGAR, MAHKEME ÇIKIŞI YAPTIĞI AÇIKLAMALARDA, MÜTALAANIN AZ DA OLSA YÜREKLERİNE SU SERPTİĞİNİ SÖYLEYEREK, “MERSİN’DE YEREL MAHKEMEDE DAVA SONUÇLANMIŞTI. BİZ DE O KARARA İTİRAZ ETMİŞTİK" DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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