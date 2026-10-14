Çameli'de aile bağlarının güçlendirilmesi gündeme taşındı

Konferansın amacı ve katılımcılar

Çameli'de düzenlenen "Aile On Yılında: Modern Dünyada Aileyi Anlamak ve Güçlendirmek" başlıklı konferans, aile kurumunun güncel zorluklarını tartışmak ve bağların güçlendirilmesine yönelik görüşler üretmek amacıyla gerçekleştirildi. Programa Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan katılım sağladı.

Program içeriği ve sunumlar:

Etkinlikte Acıpayam Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhan Erdağ ile sosyal çalışmacı Bahar Baday sunumlar yaptı. Sunumlar; sosyal hizmet uygulamaları, aile destek mekanizmaları ve yerel hizmetlerin aile üzerindeki etkilerine dair örnekler içerdi.

Akademik değerlendirme ve temel vurgular:

Üniversite Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Aktaş tarafından yapılan değerlendirmede, modern dünyanın aile yapısında yol açtığı değişimler, toplumsal dönüşümlerin aile içi dinamiklere etkisi ve bağların nasıl güçlendirilebileceğine dair analizler paylaşıldı.

Prof. Dr. Aktaş, aile kurumunun korunmasının yalnızca bireysel sorumluluk olmadığını; eğitim, sosyal politika ve yerel hizmetlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Katılımcılar, sunulan veriler ve öneriler üzerinden konuya ilişkin bilgi edinme ve görüş paylaşma fırsatı buldu.

Yerel etki ve bilgilendirme:

Program boyunca katılımcılara aile bağlarının korunması ve güçlendirilmesine yönelik tavsiyeler ile yerel kaynakların nasıl etkin kullanılabileceğine dair bilgiler aktarıldı. Konferansın, Çameli toplumunda aile bilincini artırmaya ve toplumsal dönüşümlere karşı duyarlılığı yükseltmeye katkı sağlaması hedeflendi.

Etkinlik, aile yapısının korunması, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi ve değişen toplumsal şartlara uyum konularında yerel aktörler ile akademik çevre arasında köprü kurulmasına imkan verdi. Katılımcılar programın bilgilendirici yönünü olumlu karşıladı.

ÇAMELİ KAYMAKAMI MUSTAFA ÇELİK VE BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN'IN KATILIM SAĞLADIĞI "AİLE ON YILINDA: MODERN DÜNYADA AİLEYİ ANLAMAK VE GÜÇLENDİRMEK" KONULU KONFERANSTA, DEĞİŞEN AİLE YAPISI, MODERN DÜNYANIN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE AİLE BAĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ ELE ALINDI.