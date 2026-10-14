Dolar 49,3854 +0,03%
Euro 54,9966 -0,48%
Bist 12.146,34 -0,85%
Altın Gram 6.541,33 -1,38%
EUR/USD 1,1130 -0,66%
Brent Petrol 105,87 +0,17%
--°

Öğrenciye gelir ve mesleki deneyim: İŞKUR Gençlik Programı Karabük'te başlıyor

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı'nın Karabük'te başlayacağını ve bin 12 öğrencinin faydalanacağını duyurdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Öğrenciye gelir ve mesleki deneyim: İŞKUR Gençlik Programı Karabük'te başlıyor

Öğrenciye gelir ve mesleki deneyim: İŞKUR Gençlik Programı Karabük'te başlıyor

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin iş deneyimi kazanmasını ve ekonomik olarak desteklenmesini amaçlayan İŞKUR Gençlik Programının Karabük'te uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

programın kapsamı:

Salt, programın kent genelinde bin 12 öğrenciyi kapsayacağını belirtti. Proje, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençlerin iş gücü piyasasına hazır adım atabilmeleri için tasarlandığı vurgulandı. Haftada 1 ila 3 gün katılım imkanı sunulan program, öğrencilere hem gelir desteği sağlamayı hem de mesleki deneyim kazandırmayı hedefliyor.

ödeme ve sigorta:

Program kapsamında katılımcılara fiilen çalıştıkları her gün için 1.375 lira ödeme yapılacak. Açıklamaya göre, öğrenciler ayda 5 gün katılım sağlamaları halinde 6.875 lira, 14 gün katılım sağlamaları halinde ise 19.250 lira gelir desteği alabilecek.

Ayrıca katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Salt, "Kamu üniversitelerinde okuyan gençlerimiz hem gelir desteği alacak hem de mesleki deneyim kazanacak. Bu kıymetli projeyi hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI FERHAT SALT, KENTTE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ...

AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI FERHAT SALT, KENTTE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ DENEYİMİ KAZANMASINI VE EKONOMİK OLARAK DESTEKLENMESİNİ AMAÇLAYAN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NIN KARABÜK’TE BAŞLAYACAĞINI BİLDİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MDTO'da yeni dönem: Berdan Doğan yönetim kurulu başkanı oldu
images

Tarımın sınırları genişliyor: Bursa'da AgroGreen 2. fuarı uluslararası ağı büyüt...
images

Yeşim Grup'ta sürdürülebilirlik ayı çalışanlarda farkındalık yarattı
images

Çarşamba kivisini markalaştırma ve yatırıma dönük yol haritası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalova'dan 6 ile yayılan tefecilik ağı çökertildi: 21 şüpheli gözaltına alındı

Ordu merkezli 'change' operasyonunda 6 araca el konuldu

Yokuşta freni boşalan otomobil takla attı, sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu

İstanbul'da sağanak mesai çıkışını felç etti: trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın