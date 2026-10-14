Öğrenciye gelir ve mesleki deneyim: İŞKUR Gençlik Programı Karabük'te başlıyor

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin iş deneyimi kazanmasını ve ekonomik olarak desteklenmesini amaçlayan İŞKUR Gençlik Programının Karabük'te uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

programın kapsamı:

Salt, programın kent genelinde bin 12 öğrenciyi kapsayacağını belirtti. Proje, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençlerin iş gücü piyasasına hazır adım atabilmeleri için tasarlandığı vurgulandı. Haftada 1 ila 3 gün katılım imkanı sunulan program, öğrencilere hem gelir desteği sağlamayı hem de mesleki deneyim kazandırmayı hedefliyor.

ödeme ve sigorta:

Program kapsamında katılımcılara fiilen çalıştıkları her gün için 1.375 lira ödeme yapılacak. Açıklamaya göre, öğrenciler ayda 5 gün katılım sağlamaları halinde 6.875 lira, 14 gün katılım sağlamaları halinde ise 19.250 lira gelir desteği alabilecek.

Ayrıca katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Salt, "Kamu üniversitelerinde okuyan gençlerimiz hem gelir desteği alacak hem de mesleki deneyim kazanacak. Bu kıymetli projeyi hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI FERHAT SALT, KENTTE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ DENEYİMİ KAZANMASINI VE EKONOMİK OLARAK DESTEKLENMESİNİ AMAÇLAYAN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NIN KARABÜK’TE BAŞLAYACAĞINI BİLDİRDİ.