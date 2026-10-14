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Genç iletişimcilerden ulusal başarı: Anadolu Üniversitesi beş ödül kazandı

TRT Geleceğin İletişimcileri 2026'da Anadolu Üniversitesi öğrencileri birincilik, iki ikincilik, bir üçüncülük ve TRT Özel Ödülü dahil toplam beş ödül aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Genç iletişimcilerden ulusal başarı: Anadolu Üniversitesi beş ödül kazandı

Genç iletişimcilerden ulusal başarı: Anadolu Üniversitesi beş ödül kazandı

yarışmada elde edilen dereceler:

TRT tarafından düzenlenen 2026 Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında Anadolu Üniversitesi öğrencileri toplam beş ödülle döndü. Üniversite temsilcileri birincilik, iki ikincilik, bir üçüncülük ve bir TRT Özel Ödülü alarak farklı kategorilerde öne çıktı.

Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Eyüp Karakuzu, Radyo Drama kategorisinde "Beyaz Geminin Yolcuları" ile birinciliğe ulaşırken; Sosyal Medya Yönetimi dalında İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri Alperen Önder ve Atahan Cavcar "Altın Jenerasyon" projesiyle ikincilik elde etti. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Selin Toprak da "Dünya Günü Kutlu Olsun" adlı çalışmasıyla Animasyon Film kategorisinde ikinci oldu.

Belgesel Film kategorisinde İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri Toprak Bektaş, Mehmet Ali Genç ve Sıla Buse Güler "Caz Cazdır" projesiyle üçüncülük kazandı. İletişim Kampanyası alanında ise İBF öğrencileri Ufuk Yazgan ve Tuba Kursak tarafından hazırlanan "Ortak" projesi TRT Özel Ödülüne layık görüldü.

ödül töreni ve üniversitenin yorumu:

Ödül törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Arslan ile İBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter katılarak öğrencilerin başarısını takip etti.

Üniversite yetkilileri, farklı fakültelerden çıkan projelerin ulusal platformlarda görünürlük kazanmasının, hem eğitim programlarının niteliğini hem de öğrencilerin mesleki hazırlığını gösterdiğini vurguladı. Bu sonuçlar, sosyal medya yönetimi, radyo drama, animasyon, belgesel ve iletişim kampanyası gibi disiplinlerde yürütülen üretim süreçlerinin öğrencilere somut kazanımlar sunduğunun bir işareti olarak değerlendirildi.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin TRT yarışmasındaki başarısı, genç iletişimcilerin özgün fikirleri ve uygulama becerileriyle yayıncılık alanına katkı verme potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

TRT TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ...

TRT TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ DÖRT FARKLI KATEGORİDE DERECEYE GİRERKEN BİR PROJEYLE DE TRT ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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