Çameli'de depozitolu ambalajlar için manuel iade noktası açılıyor

Çameli Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) iş birliğiyle Depozitosu Olan Ambalajların (DOA) yerinde toplanmasına yönelik Manuel İade Noktası uygulamasını ilçede hayata geçiriyor. Uygulama, vatandaşların depozitolu ambalajları kolay ve erişilebilir biçimde iade edebilmesini sağlamayı hedefliyor.

uygulamanın amacı ve işleyişi:

Manuel İade Noktası ile temel amaç; atık yönetiminde katılımcılığı artırmak, geri dönüşüm oranlarını yükseltmek ve çevre kirliliğini azaltmaktır. Vatandaşlar, depozitolu plastik, cam ve metal ambalajları belirlenen noktalara teslim ederek hem çevreye katkı sağlayacak hem de atıkların geri dönüşüm sürecine düzenli şekilde kazandırılmasına destek olacaklar. Sistem, depozito iadesi ve ambalajların toplama sürecinin yerinde organize edilmesine odaklanıyor.

belediyenin rolü ve beklenen etkiler:

Çameli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar; bilgilendirme, lojistik düzenleme ve toplama noktalarının işletilmesini kapsıyor. Belediyenin hedefleri arasında geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve ekonomik değeri olan atıkların ekonomiye geri kazandırılması yer alıyor. Uygulamanın, ilçede sürdürülebilir atık yönetimi pratiklerini güçlendirmesi ve geleceğe daha temiz bir çevre bırakılması bekleniyor.

Cengiz Arslan konuyla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA – Depozitosu Olan Ambalajların yerinde toplanmasına yönelik Manuel İade Noktası uygulamasına başlıyoruz".

Çameli'de kurulacak Manuel İade Noktası, kısa süre içinde faaliyete başlayacak ve uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte ilçede atık yönetimi uygulamalarında somut ilerlemeler sağlanması hedefleniyor.

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI (TÜÇA) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DEPOZİTOSU OLAN AMBALAJLARIN (DOA) YERİNDE TOPLANMASINA YÖNELİK MANUEL İADE NOKTASI UYGULAMASI, ÇAMELİ BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMALARIYLA İLÇEDE HAYATA GEÇİRİLİYOR.