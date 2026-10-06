Saksonya-Anhalt'ta tarihi kırılma: AfD'li meclis başkanı göreve başladı

Seçim sonucu:

Saksonya-Anhalt eyalet meclisi, 6 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından yeni yasama döneminin ilk oturumunda başkanlık için toplandı. AfD Saksonya-Anhalt Eyalet Meclis Grubu tarafından aday gösterilen Tobias Rausch, yapılan gizli oylamada kullanılan 82 oyun 48'ini alarak meclis başkanı seçildi.

Oylamada 29 milletvekili aleyhte oy kullanırken, 5 milletvekili çekimser kaldı. Rausch'un seçilmesiyle Almanya'da ilk kez bir AfD'li siyasetçi meclis başkanlığı görevini üstlenmiş oldu.

Oylama detayları ve parti dengesi:

AfD, 6 Eylül seçimlerinin galibi olarak 83 sandalyeli mecliste 39 milletvekiline sahip bulunuyor. Mecliste çoğunluğu sağlamak için başkanlık dahil olmak üzere 42 oy gerekliydi. Diğer dağılım şu şekilde: CDU 15, Yeşiller, Sol Parti ve SPD 8er, BSW ise 5 sandalye sahibi.

Seçim öncesinde BSW'nin AfD adayına destek vereceği açıklanmış ve bununla Rausch'un 44 milletvekilinin desteğiyle seçilebileceği öngörülmüştü. Ancak kullanılan 82 oyun 48'inin AfD lehine çıkması, CDU, SPD, Yeşiller veya Sol Parti'den bazı milletvekillerinin de lehte oy kullandığını işaret ediyor. Gizli oylama nedeniyle hangi milletvekillerinin destek verdiği açıklanmadıkça bilinmeyecek.

Parti tepkileri ve lider açıklamaları:

Seçimin ardından grubu bulunan Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti AfD'li bir siyasetin meclis başkanı olmasına karşı olduklarını duyurdu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Eyalet Meclis Grubu Başkanı Sven Schulze ise meclis başkanlığı seçimlerinde CDU milletvekillerine çekimser oy kullanmalarını tavsiye ettiğini bildirmişti.

Yeni Meclis Başkanı Tobias Rausch, kürsüdeki konuşmasında şunları söyledi: "Siyasi duvarlar dönemi geçmişte kalmalı. Siyasi bir rakip asla kişisel düşman haline gelmemeli. Kapılarım herkese açık olacak. Siyasi tartışma sürecin bir parçasıdır, önemli olan nasıl yürütüldüğüdür. Saksonya-Anhalt’ın geleceğine dair farklı vizyonlar, parlamentoda iş birliğini engellemez."

Hükümet kurma sürecine yansımaları:

Meclis başkanlığı seçiminden sonra gündem, eyalette yeni bir hükümet kurulması ihtimali üzerine yoğunlaştı. AfD, mecliste 39 milletvekiliyle kendi liderliğinde bir koalisyon kurmayı hedefliyor. Partinin başbakan adayı Ulrich Siegmund, aralık ayında eyalet başbakanı seçilmeyi amaçlıyor ve bunun için en az 42 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.

Bu olasılık, hem ülke siyaseti hem de Saksonya-Anhalt'ta yaşayan göçmen kökenliler açısından yakından izleniyor. Özellikle Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) AfD'li hükümet üyelerinin kritik istihbarat bilgilerine erişimi konusunda çekinceli davranıyor ve gerekli önlemleri alma hazırlığında olduğuna dair değerlendirmeler bulunuyor. Ayrıca eyalette yaşayan yabancı kökenliler için muhtemel bir AfD hükümetinin mevcut yasal haklar üzerinde kısıtlamalara veya değişikliklere yol açabileceğine dair endişeler dile getiriliyor.

Rausch'un başkan seçilmesi, Almanya siyasetinde yeni bir eşik anlamına gelirken, meclis içinde ve dışındaki denge ve iş birliği arayışları önümüzdeki dönemin belirleyici unsurları olacak.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül’de yapılan seçimlerden bir ay sonra gerçekleştirilen eyalet meclisi başkanlık seçimini ülke tarihinde ilk kez aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) adayı Tobias Rausch kazandı.