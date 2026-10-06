Gönüllüler Çamlı sahilinde temizlik yaparak mavi mirası korudu

etkinlikte kimler yer aldı:

Turizm rehberleri ile Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlı Mahallesi sahilinde ortak bir çevre temizliği etkinliği düzenledi. Çalışma, bölgenin doğal dokusunu korumak ve kıyı boyunca biriken atıkları toplamak amacıyla planlandı.

uygulanan çalışma ve sonuçları:

Ekipler sahil boyunca detaylı bir temizlik gerçekleştirdi; kıyı alanında biriken plastik, ambalaj ve diğer atıklar toplandı. Yerinde yürütülen çalışma, hem görünür kirliliğin giderilmesine hem de deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasına doğrudan katkı sundu.

Etkinlik sırasında hem rehberlerin hem de belediye personelinin koordineli çalışması, kısa sürede geniş bir alanın temizlenmesini sağladı. Katılımcılar, topladıkları atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasına da özen gösterdi.

iş birliğinin önemi ve sonraki adımlar:

Temizlik İşleri yetkilileri, doğanın ve denizlerin korunması için kurumlar arası iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Ortak yaşam alanlarının temiz tutulması konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ekipler, benzer çalışmaların sürdürüleceğini ve temiz bir Marmaris bırakma hedefiyle kurum, kuruluş ve gönüllülerle iş birliğini derinleştireceklerini ifade etti. Etkinlik, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma çağrısını da güçlendirdi.

Yerel yönetim ve sivil aktörlerin birlikte yürüttüğü bu tür temizlik çalışmalarının, hem turizm hem de kent yaşam kalitesi açısından uzun vadeli olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

TUI REHBERLERİ İLE MARMARİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÇAMLI MAHALLESİ SAHİLİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.