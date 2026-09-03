Malazgirt'te otobüs ve şoförlere kapsamlı trafik denetimi

denetimin yapıldığı nokta ve ekipler:

Muş İl Jandarma Komutanlığı Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri, Muş-Ağrı Devlet Karayolu üzerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durdurarak kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi.

kontrollerde hangi belgeler incelendi:

Denetimler sırasında sürücülere ait sürücü belgesi, SRC belgesi, psikoteknik raporu ve otobüslerde takograf kullanımının uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, eksik veya usulsüz belge tespit edilmesi halinde yasal işlem uyguladı.

yolcu bilgilendirmesi ve amaç:

Kontroller esnasında otobüslerde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Jandarma, denetimlerin amacını vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olarak belirtti ve trafik denetimlerinin devam edeceğini duyurdu.

MALAZGİRT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜS VE SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ