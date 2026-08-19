Çamlık kavşağında sürücünün bayılması sonucu araç Atatürk büstüne çarptı

Çamlık kavşağında otomobil Atatürk büstüne çarptı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği belirtilen otomobil kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki araçlara sonra kavşaktaki büste çarptı.
Kaza ve çarpmanın seyri:
Olay, Ayvalık Çamlık Kavşağı'nda saat 20.57'de bildirildi. Edinilen bilgiye göre, U.C. yönetimindeki otomobil sürücünün baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarında bulunan 34 FEJ, 34 SRT ve 34 KLL plakalı araçlara çarptıktan sonra kavşak ortasındaki Atatürk büstüne çarparak durabildi.
Yaralılar ve ekip müdahalesi:
Kazada sürücü U.C. ile araçta bulunan eşi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli müdahaleler yapıldı.
Kaza nedeniyle araçlarda ve büstün bulunduğu alanda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine gelen ekipler, araç ve çevre güvenliğini sağladıktan sonra çalışmaları tamamladı.
BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA BAYGINLIK GEÇİRDİĞİ BELİRTİLEN OTOMOBİL, YOL KENARINDA BULUNAN ÜÇ ARACA ÇARPTIKTAN SONRA ÇAMLIK KAVŞAĞI'NDAKİ ATATÜRK BÜSTÜNE ÇARPARAK DURABİLDİ.
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