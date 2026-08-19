Çamlık kavşağında sürücünün bayılması sonucu araç Atatürk büstüne çarptı

Balıkesir Ayvalık'ta bir otomobilin sürücüsünün bayılması sonucu üç araca ve Çamlık Kavşağı'ndaki Atatürk büstüne çarpmasıyla iki kişi hafif yaralandı.