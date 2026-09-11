Çamoluk'ta çivi ve tellerle kurulan küçük galeri

Çamoluk'ta el emeğiyle oluşan sergi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde yaşayan Arif Yesir, internette karşılaştığı videolar sayesinde tanıştığı filografi sanatını kendi çabasıyla öğrenip geliştirdi. Herhangi bir kurs veya formel eğitim almadan, deneme-yanılma ve sabırla ilerleyen Yesir, çivi ve teller kullanarak hazırladığı tabloları çalıştığı öğretmenevinin lobisinde sergilemeye başladı.

Nasıl başladı, nasıl gelişti:

İlk olarak boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla internetten izlediği çalışmaları taklit ederek işe koyulan Yesir, zamanla tekniklerini ve özgün desenlerini geliştirdi. Kullandığı malzeme basit: çivi, ince tel ve emek. Yesir, bu süreci "yapa yapa, söke öğrene gelişme" biçiminde tanımlıyor ve her yeni tabloda kendine özgü bir ders çıkardığını söylüyor. Osmanlı dönemine dayanan bir geçmişi olan filografiyi yaşatmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ekliyor.

Ziyaretçi tepkileri ve hedefleri:

Öğretmenevinin lobisini gezenler, karşılarında adeta bir sanat galerisi bulduklarını belirtiyor. Misafirler genellikle benzer bir çalışmayla daha önce karşılaşmadıklarını ifade ederek eserleri övüyor. Yesir, bu ilginin sanatın hem görsel hem de ruhsal besleyici yönünü ortaya koyduğunu; kendisi için de yaratmanın bir terapi işlevi gördüğünü vurguluyor.

Yesir'in eserleri, sadece bir hobi ürününden ibaret değil; aynı zamanda kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir geleneğin el ile yaşatılmasına dönük çaba. Öğretmenevi lobisinde sergilenen onlarca tablo, gelen ziyaretçilere hem estetik bir deneyim sunuyor hem de tamamen el emeği, göz nuru olan bu sanatın değerini hatırlatıyor.

Bu küçük sergi, bölge halkı ve gelen konuklar tarafından ilgiyle karşılanırken, Yesir'in uyguladığı öğrenme yöntemi de internet kaynaklarının kişisel atölyelere nasıl dönüştürülebileceğine dair örnek teşkil ediyor. Sanatçı, çalışmalarını sürdürerek filografinin yerel ölçekte yaşatılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

GİRESUN’UN ÇAMOLUK İLÇESİNDE YAŞAYAN ARİF YESİR, İNTERNET ÜZERİNDEN İZLEDİĞİ BİR VİDEOYLA TANIŞTIĞI FİLOGRAFİ SANATINA MERAK SARARAK YAPTIĞI BİRBİRİNDEN FARKLI TABLOLARI ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN LOBİSİNDE SERGİLEMEYE BAŞLADI.