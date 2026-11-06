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Çanakkale kordon'da umut yürüyüşü: organ bağışına dikkat çekildi

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Çanakkale Kordon'da düzenlenen yürüyüşte sağlık çalışanları ve vatandaşlar organ bağışına çağrıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Çanakkale kordon'da umut yürüyüşü: organ bağışına dikkat çekildi

kordon'da organ bağışı yürüyüşü:

Çanakkale Kordon'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüş, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca taşınan pankart ve dövizlerle organ nakli bekleyen hastalar için toplumsal duyarlılığın yükseltilmesi hedeflendi.

katılımcılar ve organizasyon:

Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu ile birlikte Devlet ve Üniversite Hastanesi İl Organ Bağış koordinatörleri, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin somut bir örneği olarak gerçekleşti.

mesajlar ve çağrılar:

Etkinlikte öne çıkan sloganlardan biri Her bağış, yeni bir hayat oldu ve bu mesaj yürüyüş boyunca sıkça vurgulandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Türkiye'de ve kentte pek çok hastanın organ nakli beklediğine dikkat çekerek bağışın önemini anlattı.

Görgülü, doğru bilgilendirme ve toplumsal bilinçlenme ile nakil bekleyen hastalara umut olunabileceğini belirterek Organ bağışı, bir insanın başka bir insana verebileceği en değerli mirastır. ifadesini kullandı. Ayrıca yürüyüşün sadece bir farkındalık adımı olmadığını, nakil bekleyen tüm canlara verilen güçlü bir destek olduğunu vurguladı ve tüm vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti.

ÇANAKKALE&#039;DE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ÇANAKKALE'DE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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