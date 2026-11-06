Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksi 15 yıl sonra kapsamlı yenilemeyle hazırlanıyor

Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksi'nde yenileme çalışmaları:

Sivas'ta amatör futbolun önemli merkezlerinden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin sentetik çim sahasında ilk kapsamlı yenileme yaklaşık 15 yıl sonra başlatıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından saha üzerinde ekipler çalışmalara başladı ve projenin toplam maliyeti 8 milyon lira olarak belirlendi.

çalışmanın kapsamı ve hedefler:

Yapılacak çalışmada mevcut sentetik çim zemin tamamen yenilenecek; uzun yıllardır kapsamlı bakım görmeyen saha, yenileme sonrası daha modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşacak. Projenin önceliği, amatör futbol kulüpleri ile sporcuların antrenman ve müsabaka koşullarını iyileştirmek ve saha güvenliğini artırmaktır.

yönetim ve kullanım planı:

Yenileme çalışmaları, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un talimatıyla başlatıldı ve belediye tarafından spor altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında sentetik çim saha yeniden amatör futbol kulüpleri, sporcular ve vatandaşların kullanımına açılacak.

SİVAS’TA AMATÖR FUTBOLUN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN MUHSİN YAZICIOĞLU SPOR KOMPLEKSİ’NİN SENTETİK ÇİM SAHASI, 8 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA MODERN STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLECEK.