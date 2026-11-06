Kangal termik santralinde üretim durdu, yaklaşık bin işçi izne çıkarıldı

üretim ve çalışanların durumu:

Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santraline üretimin durduğu ve santralde çalışanların büyük bölümünün izne çıkarıldığı iddia edildi. Yerel kaynaklara göre üretim, kömür tedariğinin tamamen kesilmesi nedeniyle sonlandırıldı ve yaklaşık bin civarı işçi ücretli ya da ücretsiz izne gönderildi.

Santralde üretimin durduğu yönündeki bilgiler resmi bir teyit almadı; konuya ilişkin yetkili kurum veya işletmeden yapılan açıklama bekleniyor. İddialar şu aşamada işletme ölçeğinde operasyonel bir kesinti ve çalışanların izinlendirilmesine işaret ediyor.

santralin kapasitesi ve geçmişi:

Kangal Termik Santrali, yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip bir tesis olarak tanımlanıyor. Santral, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek TORKU'nun iştiraki olan Konya Şeker'e devredildi.

Santralin geçmişinde çevre ve işletme sorunları yer aldı. 2020'de filtre koşullarını sağlayamadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla üretim 1 Ocak 2020 tarihinde durdurulmuştu; bacalardaki filtre düzenlemeleri tamamlanınca tek türbinde üretim 30 gün sonra, tam kapasite üretim ise 6 ay sonra yeniden başlatılmıştı.

çevre kaygıları ve işçi eylemleri:

Son yıllarda santral çevre kirliliği iddiaları ve işçi eylemleriyle gündeme gelmişti. Kaynaklar, işletmenin finansal sıkıntılar nedeniyle kömür temininde güçlükler çektiğini ve tesisin satılığa çıkarılmasına rağmen alıcı bulunamadığını aktarıyor. Bu bağlamda, işletme maliyetleri ve tedarik zinciri sorunlarının mevcut durumu etkilediği öne sürülüyor.

İddialar bağımsız olarak doğrulanana dek, üretim kesintisi ve işçilerin izne çıkarılması haberde "iddaa edildi" biçiminde aktarılmaya devam edecektir.

TORKU’NUN İŞTİRAKİ KONYA ŞEKER TARAFINDAN İŞLETİLEN KANGAL TERMİK SANTRALİ’NDE ÜRETİMİN DURDUĞU, BİNE YAKIN İŞÇİNİN İZNE ÇIKARTILDIĞI İDDİA EDİLDİ.