Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne robotik yürüme ünitesiyle yeni rehabilitasyon dönemi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Robotik Rehabilitasyon Ünitesi açıldı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne ileri teknolojiye sahip bir robotik yürüme rehabilitasyon cihazı kazandırıldı ve Robotik Rehabilitasyon Ünitesi törenle hizmete alındı. Açılışa; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ile il protokolü ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılışta konuşan Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, sağlık hizmetlerinde teknolojik altyapının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak ünitenin il ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Cihazın devreye alınmasıyla hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin artması, çevre illere de hizmet sunulması hedefleniyor.

Hangi hastalıklarda kullanılıyor:

Robotik yürüme rehabilitasyon sistemi; inme (felç) sonrası yürüme kayıpları, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, Parkinson hastalığı, Multipl Skleroz ve ortopedik cerrahiler sonrası yürüme ve denge bozukluklarının tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca uygun hasta değerlendirmeleri sonrasında serebral palsi ve nöromüsküler hastalıklarda rehabilitasyon süreçlerine destek sağlanması amaçlanıyor.

Uygulama biçimi ve hedefler:

Bu teknolojiyle tekrarlayan ve kontrollü yürüme egzersizleri yürütülerek bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programları uygulanacak. Cihaz, hastaların fonksiyonel bağımsızlıklarını artırmayı ve günlük yaşam becerilerine dönüşü hızlandırmayı hedefliyor. Uygulamalar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimleri ile deneyimli fizyoterapistlerden oluşan multidisipliner ekip tarafından, bilimsel rehberlere ve hasta güvenliği esaslarına uygun şekilde yürütülecek.

Bölgede ilk kez sunulan bu hizmet sayesinde hastane, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çevre illere de referans merkez olarak hizmet vermeye aday olurken vatandaşlara daha nitelikli, modern ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı sürdürecek.

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ’NE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİNE İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP ROBOTİK YÜRÜME REHABİLİTASYON CİHAZI KAZANDIRILDI.