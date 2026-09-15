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Helikopterle Antalya'ya sevk edilen böbrek nakilli genç

Bolu'da akrabalarını ziyarete gelen 17 yaşındaki M.Y. 2023'te böbrek nakli geçmişiyle fenalaşınca İzzet Baysal'da tedaviye alındı ve Antalya'ya helikopterle sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:02

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Helikopterle Antalya'ya sevk edilen böbrek nakilli genç

Bolu'da fenalaşan genç, yoğun bakım sonrası Antalya'daki nakil merkezine gönderildi

Bolu'ya akrabalarını ziyaret etmek için gelen ve 2023'te böbrek nakli olduğu öğrenilen M.Y. (17), geçtiğimiz pazar günü evde rahatsızlandı. Ailesi tarafından acil olarak sağlık kuruluşuna götürülen genç, burada yapılan tetkikler sonucunda hastanede yoğun bakım ünitesinde takip altına alındı.

olayın seyri:

İlk müdahalenin yapıldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takip edilen M.Y., yaklaşık 3 gündür burada tedavi görüyordu. Yapılan değerlendirmede, tedavinin devamının ve kontrolünün böbrek naklinin yapıldığı Antalya'da bulunan hastanede daha uygun olacağına karar verildi.

sevk süreci:

Hasta, hastanenin helikopter pistine ambulansla nakledildi ve hava ambulansı ile Antalya'ya sevk edildi. Sevk işlemini hava ambulans ekibi gerçekleştirdi; M.Y. helikopterle nakledilerek tedavi sürecinin nakil merkezinde sürdürülmesi sağlandı.

Yetkililer, hastanın nakil merkezindeki takibinin devam edeceğini ve tedavi sürecinin uzman ekiplerce yürütüleceğini bildirdi.

BOLU’YA AKRABALARINI ZİYARET ETMEK İÇİN GELEN VE 2023 YILINDA BÖBREK NAKLİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN...

BOLU’YA AKRABALARINI ZİYARET ETMEK İÇİN GELEN VE 2023 YILINDA BÖBREK NAKLİ OLDUĞU ÖĞRENİLEN M.Y(17) EVDE FENALAŞMASI ÜZERİNE HASTANEYE KALDIRILDI. BURADA YAPILAN TETKİKLER NETİCESİNDE AMBULANS HELİKOPTERLE TEDAVİSİ İÇİN ANTALYA’DA BULUNAN HASTANEYE SEVK EDİLMESİ KARARLAŞTIRILARAK SEVKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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