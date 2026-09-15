Başkan Palancıoğlu yeni eğitim yılının coşkusunu öğrencilerle paylaştı

Melikgazi'de yeni eğitim yılı coşkuyla başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Anbar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu ve öğrencilere moral verdi.

Başkan Palancıoğlu, ziyaret kapsamında Şehit Yasin İke İlkokulu ve Ortaokulu ile Bilgen Nar Anaokulu'nu gezerek öğrencilerle sohbet etti, veliler ve okul yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

ziyarette etkinlikler:

Ziyarette çocukların okula adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla palyaço gösterisi düzenlendi; yüz boyama, dondurma, pamuk şeker ve mısır ikramları yapıldı. Etkinlikler, öğrencilerin ilk gün heyecanını hafifletmeyi ve okula olumlu bir başlangıç yaptırmayı hedefledi.

Palancıoğlu, öğrencilerin gülmesini ve okula alışmasını sağlamanın önemine vurgu yaptı; yapılan küçük sürprizlerin eğitim sürecine olumlu katkı sunduğunu belirtti.

eğitime destek vurgusu:

Başkan Palancıoğlu, yeni eğitim yılının tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, ailelerin ve öğretmenlerin emeklerine teşekkür etti. Konuşmasında, 'Ülkemizin geleceği bu çocuklara bağlı' ifadesine yer vererek eğitimin önemini yeniden vurguladı.

Palancıoğlu ayrıca Melikgazi Belediyesi'nin hizmetlerine değinerek, 'Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz' sözleriyle belediyenin okul yatırımlarına dikkat çekti ve eğitime verilen desteğin süreceğini ifade etti.

Ziyaret, İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ve öğretmenlere teşekkür edilerek sonlandırıldı. Başkan Palancıoğlu öğrencilerin başarı dileklerini yineleyip, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA ANBAR MAHALLESİ’NDE BULUNAN ŞEHİT YASİN İKE İLKOKULU VE ORTAOKULU İLE BİLGEN NAR ANAOKULU'NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERİN HEYECAN VE MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU.