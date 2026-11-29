Çine’de cemaat sabah namazında Kahraman Mahallesi Camii’nde bir araya geldi

Aydın’ın Çine ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda düzenlenen sabah namazı buluşmaları kapsamında vatandaşlar Kahraman Mahallesi Camii’nde toplandı. Programa Çine İlçe Vaizi Kamil Kebap ile cami imam hatibi Taner Coşkun katıldı.

program akışı:

Etkinlik, Taner Coşkun tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cemaatle kılınan sabah namazının ardından Kamil Kebap vaaz ve irşad yaptı; Kebap’ın yaptığı duanın ardından programa katılanlara ikramda bulunuldu ve program sona erdi.

katılım ve toplumsal etki:

Buluşmalar, her hafta pazar günü ilçenin farklı camilerinde gerçekleştirilmek üzere planlanıyor. Bu düzen, dini pratiklerin paylaşılması ve mahalli dayanışmanın güçlendirilmesi açısından yerel halk için düzenli bir platform oluşturuyor. Programın dini içerik ve sosyal yönden sürdürülmesi, yetkili kurumun yönlendirmesiyle devam ediyor.

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SABAH NAMAZI BULUŞMALARI KAPSAMINDA VATANDAŞLAR, KAHRAMAN MAHALLESİ CAMİİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMDA BİR ARAYA GELDİ.