Dolar 48,2684 +0,01%
Euro 55,9971 -0,22%
Bist 14.290,54 -0,30%
Altın Gram 6.858,31 -1,39%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 91,97 +1,64%
--°

Çanakkale'de huzur denetimleri yoğunlaştı: 12 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de 24-31 tarihleri arasında yürütülen huzur uygulamalarında 10 bin 749 kişi ve 3 bin 606 araç kontrol edildi; 844 gram narkotik ele geçirildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de huzur denetimleri yoğunlaştı: 12 şüpheli tutuklandı

uygulamanın kapsamı ve sonuçları:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-31 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde geniş kapsamlı huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimler sırasında toplam 10 bin 749 şahıs ve 3 bin 606 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda trafikte tedbirlere uymayan sürücülere yönelik olarak bin 101 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Uygulamalar kapsamında emniyet birimleri şüpheli gördükleri kişilere ve araçlara arama işlemi yapmak suretiyle müdahalede bulundu. Yapılan işlemler neticesinde toplamda 70 şüpheliye adli işlem yapıldı; bu şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

ele geçirilenler ve idari yaptırımlar:

Yapılan aramalarda ve kontrollerde ele geçirilenler arasında 844 gram narkotik madde, 8 kök kenevir bitkisi, 58 adet uyuşturucu içerikli hap ve 23 bin 70 TL para bulundu. Bu bulgular, yürütülen operasyonların uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına önemli katkı sağladığını gösterdi.

Ayrıca kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 115 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulandı. Emniyet yetkilileri denetimlerin süreklilik arz edeceğini ve benzer uygulamaların kontrollü biçimde devam edeceğini bildirdi.

ÇANAKKALE&#039;DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 12 ŞÜPHELİ...

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düğün sabahı hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni otopside belirlendi
images

Kontrolsüz kavşakta zincirleme çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Erzurum'da yargı camiası 2026-2027 adli yılına kararlılıkla başladı
images

Adalet mağdurun da güvencesidir: yeni adli yıl vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı

Kökeninden şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlayan Mestanlı Spor Kulübü yola çıktı

Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı

Ünlü baterist Özgür Can Öney Tavşanlı'da çocukluk anılarını tazeledi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı