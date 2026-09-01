Çanakkale'de huzur denetimleri yoğunlaştı: 12 şüpheli tutuklandı

uygulamanın kapsamı ve sonuçları:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-31 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde geniş kapsamlı huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimler sırasında toplam 10 bin 749 şahıs ve 3 bin 606 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda trafikte tedbirlere uymayan sürücülere yönelik olarak bin 101 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Uygulamalar kapsamında emniyet birimleri şüpheli gördükleri kişilere ve araçlara arama işlemi yapmak suretiyle müdahalede bulundu. Yapılan işlemler neticesinde toplamda 70 şüpheliye adli işlem yapıldı; bu şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

ele geçirilenler ve idari yaptırımlar:

Yapılan aramalarda ve kontrollerde ele geçirilenler arasında 844 gram narkotik madde, 8 kök kenevir bitkisi, 58 adet uyuşturucu içerikli hap ve 23 bin 70 TL para bulundu. Bu bulgular, yürütülen operasyonların uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına önemli katkı sağladığını gösterdi.

Ayrıca kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 115 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulandı. Emniyet yetkilileri denetimlerin süreklilik arz edeceğini ve benzer uygulamaların kontrollü biçimde devam edeceğini bildirdi.

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.