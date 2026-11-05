Hatay'da sağanakta dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Özerli deresine düşen Cihan Basemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, meteorolojinin turuncu kodlu uyarı verdiği gece saatlerinde gerçekleşti.

olayın tespit ve müdahale süreci:

Gece boyunca devam eden yağışın ardından Özerli Mahallesi'nde derenin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, dere boyunca yaptıkları çalışmada çocuk yaklaşık 1 kilometre mesafede bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajına rağmen durum ağırdı.

hastanede yapılan müdahaleler ve bilgi uyuşmazlığı:

Çocuk, hızla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haber metninde çocuğun yaşına ilişkin bazı tutarsızlıklar bulunuyor; metnin çeşitli bölümlerinde 12 ve 10 yaşında olduğu şeklinde ifadeler yer alıyor.

Yetkililer ve sağlık ekipleri, bölgedeki yağış ve derenin durumu nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyarmıştı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Dereye düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi