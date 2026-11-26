Çanakkale merkezde KYK yemekhanelerine ortak denetim

Çanakkale'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliğiyle gıda denetimleri sürdürüldü.

Denetimin kapsamı:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale Merkez ilçede yer alan tüm KYK yemekhanelerine ortak denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde yemekhanelerin ve mutfakların hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları, gıda hazırlama ve sunum süreçleri, personel hijyeni ile genel gıda güvenilirliği ele alındı.

Amaç ve iş birliği:

Denetimlerin amacı, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması ile sunulan yemeklerin güvenilirliğinin temin edilmesi ve gıda kaynaklı risklerin önlenmesidir. Kurumlar arası koordinasyonla yapılan ortak kontroller, hem uygulama süreçlerini hem de sorumluluk paylaşımını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yetkili ekipler tarafından yürütülen incelemelerin ardından gerekli kontroller sağlanarak, yemekhane hizmetlerinde sürdürülebilir hijyen ve gıda güvenliği uygulamalarının devam etmesi amaçlanıyor.

ÇANAKKALE’DE KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) YURTLARINDA GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.