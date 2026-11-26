Kaza detayı:

Karaman'da öğle saatlerinde Valide Sultan Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Üst Geçidi'nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (60) idaresindeki 70 T 0060 plakalı ticari taksi ile İ.E. yönetimindeki 07 VD 572 plakalı Opel marka otomobil üst geçitte kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

Müdahale ve ulaşım:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, güvenlik ve inceleme çalışmaları nedeniyle üst geçidi bir süreliğine trafiğe kapattı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA ÜST GEÇİTTE OTOMOBİL İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN TİCARİ TAKSİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.