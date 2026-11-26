Şehit Erarslan için memleketine uğurlama
Eskişehir'de askeri eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan AS-532 tipi helikopterde şehit düşen askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı, Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi.
Kaza ve şehitlerin durumu:
Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında düşen helikopter kazasında toplam 5 asker şehit olmuştu. Kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Erarslan'ın naaşı, askeri tören düzenlendikten sonra ailesinin beklediği Kayseri'ye nakledildi.
Cenaze töreni ve defin planı:
Şehit Erarslan'ın cenazesi, memleketinde Kalemkırdı Camii'nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Kartal Askeri Şehitliği'ne defnedilecek. Törene ilişkin resmi uygulamalar ve askeri tören usulleri çerçevesinde işlemler yapıldı.
ESKİŞEHİR'DE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ MUHAMMED NURULLAH ERARSLAN’IN NAAŞI MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ.
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