Yol kenarındaki kayalıklara çarpan midibüste dokuz kişi yaralandı

Korkuteli-Fethiye yolunda midibüs kazası

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yukarıkaraman mevkiinde, yolcu taşıyan bir midibüsün sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarpmasıyla kaza meydana geldi.

kaza detayları:

Kazada, aracın sürücüsü Süleyman İ. (58) yönetimindeki, 48 ABB 225 plakalı, Batı Antalya firmasına ait OTOKAR marka midibüsün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarparak durduğu bildirildi.

yaralılar ve müdahale:

Midibüste bulunan yolculardan 6'sı Rus, 3'ü Türk olmak üzere toplam 9 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA'NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE YOLCU TAŞIYAN MİDİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKMASI SONUCU 6'SI RUS, 3'Ü TÜRK VATANDAŞI OLMAK ÜZERE 9 KİŞİ YARALANDI.