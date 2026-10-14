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Yol kenarındaki kayalıklara çarpan midibüste dokuz kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli-Fethiye yolunda midibüsün kayalıklara çarpması sonucu 6'sı Rus, 3'ü Türk olmak üzere 9 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yol kenarındaki kayalıklara çarpan midibüste dokuz kişi yaralandı

Korkuteli-Fethiye yolunda midibüs kazası

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yukarıkaraman mevkiinde, yolcu taşıyan bir midibüsün sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarpmasıyla kaza meydana geldi.

kaza detayları:

Kazada, aracın sürücüsü Süleyman İ. (58) yönetimindeki, 48 ABB 225 plakalı, Batı Antalya firmasına ait OTOKAR marka midibüsün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarparak durduğu bildirildi.

yaralılar ve müdahale:

Midibüste bulunan yolculardan 6'sı Rus, 3'ü Türk olmak üzere toplam 9 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA&#039;NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE YOLCU TAŞIYAN MİDİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKMASI SONUCU 6&#039;SI RUS, 3&#039;Ü...

ANTALYA'NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE YOLCU TAŞIYAN MİDİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKMASI SONUCU 6'SI RUS, 3'Ü TÜRK VATANDAŞI OLMAK ÜZERE 9 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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