Dolar 49,3879 +0,04%
Euro 55,0066 -0,46%
Bist 12.165,96 -0,69%
Altın Gram 6.552,61 -1,21%
EUR/USD 1,1131 -0,65%
Brent Petrol 105,85 +0,15%
--°

Çorum'da okul servislerine kapsamlı güvenlik denetimi

Çorum'da Emniyet, Jandarma ve zabıta ekipleri, Cuma gününe kadar 411 okul servisinin teknik donanımını, emniyet kemerlerini ve belgelerini denetliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:14

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 14:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çorum'da okul servislerine kapsamlı güvenlik denetimi

Çorum'da servis araçlarına yönelik denetimler:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı uygulamalar başlattı. Denetimlerin Cuma gününe kadar süreceği bildirildi.

Uygulamalarla, il genelinde 411 öğrenci taşıyan servis aracının kontrol edilmesi hedefleniyor.

Denetimlerde öncelikli kontroller:

Operasyonlarda servis araçlarının teknik yeterlilikleri, emniyet kemerlerinin kullanımı, ilgili taşımacılık belgeleri ile araçların güvenlik donanımları tek tek inceleniyor. Ekipler, eksik veya mevzuata aykırı durum tespit edildiğinde gerekli idari işlemleri uyguluyor.

Amaç ve süreklilik:

Yetkililer, denetimlerin esas amacının öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti ve kontrollerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ifade etti.

YAPILAN DENETİMLER HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

YAPILAN DENETİMLER HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fırtına halatı kopardı: gemi Çilingöz sahiline sürüklendi
images

Aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 kişi yaralandı
images

Beylikdüzü'nde ani rüzgâr cam kapıyı vitrine çarptı
images

Elazığ’da devrilen hayvan yüklü tırda sürücü yaralandı, çok sayıda küçükbaş tele...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lise öğrencileri botanik bahçesinde bitkilerin sırlarını keşfetti

Üniversitelerde eğitim dönüşümü: teoriden uygulamaya, mikrokredilerle yetkinlik odaklı model

Aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 kişi yaralandı

Aydın'da pamuk tarları yağmura karşı savunmasız kaldı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın