Çorum'da okul servislerine kapsamlı güvenlik denetimi

Çorum'da servis araçlarına yönelik denetimler:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı uygulamalar başlattı. Denetimlerin Cuma gününe kadar süreceği bildirildi.

Uygulamalarla, il genelinde 411 öğrenci taşıyan servis aracının kontrol edilmesi hedefleniyor.

Denetimlerde öncelikli kontroller:

Operasyonlarda servis araçlarının teknik yeterlilikleri, emniyet kemerlerinin kullanımı, ilgili taşımacılık belgeleri ile araçların güvenlik donanımları tek tek inceleniyor. Ekipler, eksik veya mevzuata aykırı durum tespit edildiğinde gerekli idari işlemleri uyguluyor.

Amaç ve süreklilik:

Yetkililer, denetimlerin esas amacının öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti ve kontrollerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ifade etti.

YAPILAN DENETİMLER HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ