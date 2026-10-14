Sağanak sonrası boğaz kahverengine büründü: görüntüler havadan kaydedildi

İstanbul'da yağışın denize etkisi

İstanbul'da dün başlayan ve bugün etkisini artıran sağanak yağışlar, kıyı kesimlerde denizin renginin değişmesine neden oldu. Sağanakla birlikte yüzeyde biriken tortu ve akışkan maddeler, suyun renginin kahverengiye dönmesine yol açtı.

nedenleri:

Özellikle Sarıyer kıyılarında, derelerden ve yollardan akan yağmur suları Boğaz'ın yüzeyine karıştı. Bu karışım, deniz suyunda gözle görülür bir renk değişimi oluşturdu ve kahverengi tonlar kıyı hattında belirgin hale geldi.

havadan kayıtlar:

Rengi değişen Boğaz havadan görüntülendi; görüntülerde yağışın oluşturduğu akışların kıyı boyunca yayılımı izlenebiliyor. Yetkililer, bu tür geçici renk değişimlerinin yağış ve yüzey akışların etkisiyle ortaya çıktığını belirtiyor.

İstanbul'da yağmurun etkisiyle denizin rengi değişti: Boğaz'daki renk değişimi böyle görüntülendi