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Sağanak sonrası boğaz kahverengine büründü: görüntüler havadan kaydedildi

İstanbul'daki yoğun sağanak, Sarıyer kıyılarına akan derelerin Boğaz yüzeyinde kahverengi bir görünüm oluşturmasına yol açtı; değişim havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak sonrası boğaz kahverengine büründü: görüntüler havadan kaydedildi

İstanbul'da yağışın denize etkisi

İstanbul'da dün başlayan ve bugün etkisini artıran sağanak yağışlar, kıyı kesimlerde denizin renginin değişmesine neden oldu. Sağanakla birlikte yüzeyde biriken tortu ve akışkan maddeler, suyun renginin kahverengiye dönmesine yol açtı.

nedenleri:

Özellikle Sarıyer kıyılarında, derelerden ve yollardan akan yağmur suları Boğaz'ın yüzeyine karıştı. Bu karışım, deniz suyunda gözle görülür bir renk değişimi oluşturdu ve kahverengi tonlar kıyı hattında belirgin hale geldi.

havadan kayıtlar:

Rengi değişen Boğaz havadan görüntülendi; görüntülerde yağışın oluşturduğu akışların kıyı boyunca yayılımı izlenebiliyor. Yetkililer, bu tür geçici renk değişimlerinin yağış ve yüzey akışların etkisiyle ortaya çıktığını belirtiyor.

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İstanbul'da yağmurun etkisiyle denizin rengi değişti: Boğaz'daki renk değişimi böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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