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Çan'da atış heyecanı ve dostluğun ön plana çıktığı yarışma

Çan Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği'nin 15 Temmuz Atış Poligonu'ndaki skeet ve kurşun yarışmasında avcılar derece için kıyasıya yarıştı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çan'da atış heyecanı ve dostluğun ön plana çıktığı yarışma

Yarışmada öne çıkanlar:

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen skeet ve kurşun atışı yarışı, Mallı köyü yolu üzerindeki 15 Temmuz Atış Poligonu'nda gerçekleşti. Etkinlikte katılımcılar farklı kategorilerde performans sergiledi; amaç sportif başarı kadar birlik ve rekabet ruhunu canlı tutmaktı. Yarışmalar boyunca sporculardan gelen isabetli atışlar ve yoğun tempo dikkat çekti.

Yarışma düzeni ve ödüller:

Organizatörler, skeet atışları ile kurşun atışları kategorilerinde dereceye girenlere ödüller takdim etti. Yarışma alanı ve program, izleyiciler ile katılımcılar için düzenli bir akış sağladı; teknik düzenlemeler ve görevli ekiplerin koordinasyonu sayesinde etkinlik planlandığı şekilde ilerledi. Katılımcılar arasında hem deneyimli isimler hem de daha az tecrübeli avcılar yer aldı ve rekabet seviyesi gün boyunca yükseldi.

Dernek başkanının değerlendirmesi:

Şenol Tabak, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada etkinliği 'kazasız, belasız' tamamlamanın mutluluğunu vurguladı ve şu ifadelere yer verdi: 'Düzenlemiş olduğumuz Skeet ve Kurşun Atışları etkinliğimizi çok şükür kazasız, belasız, birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler için en büyük başarı, etkinliğimize katılan tüm avcı ve atıcı dostlarımızın sağ salim, güzel hatıralar ve dostluklarla evlerine dönmesidir.' Tabak, emeği geçenlere teşekkür ederek avcılık ve atıcılığın sportmenlik, dostluk ve dayanışma anlamı taşıdığını belirtti.

Etkinlik, katılımcılar ve dernek üyeleri için sadece bir yarışma olmanın ötesinde sosyal bağları güçlendiren bir buluşma olarak değerlendirildi. Organizasyonun sonundaki ortak vurgu, kazananın yapılan yarışmada olduğu kadar kurulan ilişkiler ve paylaşılan anılar olduğuydu; dernek, benzer programları gelecekte de sürdürme niyetinde olduğunu belirtti.

ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİ ERENLER AVCILIK VE ATICILIK DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SKEET VE KURŞUN...

ÇANAKKALE’NİN ÇAN İLÇESİ ERENLER AVCILIK VE ATICILIK DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SKEET VE KURŞUN ATIŞI YARIŞMASI’NDA AVCILAR KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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