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Canik belediyesi stantları İstanbul'da ziyaretçi ilgisini topluyor

Canik Belediyesi, 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri'ndeki stantlarında eğitim, bilim, teknoloji ve turizm projelerini interaktif etkinliklerle tanıtıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Elif Demir

Canik belediyesi stantları İstanbul'da ziyaretçi ilgisini topluyor

Canik belediyesi stantları İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yoğun ilgi görüyor

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 12. Geleneksel Samsun Tanıtım Günleri kapsamında açılan Canik Belediyesi stantları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Belediyenin eğitim, kültür, bilim, teknoloji ve mesleki istihdam alanındaki çalışmaları, etkinlik alanındaki interaktif sunumlarla aktarılıyor.

Eğitim ve teknoloji odaklı programlar:

Stantlarda düzenlenen interaktif eğitim programları, yapay zekâ uygulamaları ve gençlere yönelik atölye çalışmaları ön plana çıkıyor. Ziyaretçiler hem uygulamalı etkinliklere katılabiliyor hem de hazırlanan yarışmalarda ödüller kazanma şansı elde ediyor. Bu kapsamda gençlerin ilgisi özellikle bilim ve teknoloji alanındaki aktivitelerde yoğunlaşıyor.

Turizm tanıtımı ve yeni projeler:

Canik Belediyesi, Canik Belediyesi Macera Parkı ve Canik Belediyesi Meşe Tesisleri gibi turizm odaklı yatırımlar hakkında bilgi veriyor; ilçenin turizm potansiyeli stant ziyaretçilerine aktarılıyor. Belediye yetkilileri, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırma yönündeki kararlılıklarını vurguluyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul’da vatandaşlarımızla buluşuyor, gençlerimizle bilim ve teknoloji heyecanını paylaşmaya devam ediyoruz". Sandıkçı, eğitim, bilim, teknoloji ve turizm alanlarındaki çalışmaların hız kesmeden süreceğini ve Canik'e yeni eserler kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Canik Belediyesi stantları, 8 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Yetkililer, tüm vatandaşları ve gençleri stantlara davet ederek projeler hakkında bilgi almaya çağırıyor.

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ&#039;NDE DÜZENLENEN 12. GELENEKSEL SAMSUN TANITIM...

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE DÜZENLENEN 12. GELENEKSEL SAMSUN TANITIM GÜNLERİ'NDE YER ALAN CANİK BELEDİYESİ STANDI, ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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