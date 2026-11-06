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Uluslararası kurumlar susarken yeni çözüm yolları aranmalı

Erdoğan, dünün reçeteleri bugünün sorunlarını çözmez; uluslararası yapıların yetersizliğine dikkat çekti ve Türkiye'nin algı kampanyalarına teslim olmayacağını vurguladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Caner Şahin

Uluslararası kurumlar susarken yeni çözüm yolları aranmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küresel düzene eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin eski yöntemlerle giderilemeyeceğine dikkat çekti. Konuşmasında, dünün reçeteleri ile bugünün sorunlarına çare bulunmaz ifadesini kullanarak uluslararası problemlere yeni yaklaşımlar gerektiğini savundu.

Erdoğan, özellikle bölgesel çatışmalar ve yaygın insani sıkıntılar üzerinden sistemin sınandığını belirtti. Dünyanın farklı yerlerinde cereyan eden olayları işaret ederek sistemin iflas bayrağı çektiğini gördüklerini ifade etti ve milyonlarca insanın açlık ve yoksulluğun pençesinde olduğunu vurguladı.

uluslararası yapıların sorumluluğu ve eleştirisi:

Cumhurbaşkanı, uluslararası mekanizmaların görevini yapmadığı eleştirisini doğrudan dile getirdi. Ruanda ve Srebrenitsa örneklerine atıfla, daha önce yaşanan büyük insanlık trajedilerinde olduğu gibi Gazze’deki gelişmelerin de küresel aktörler tarafından seyredildiğini söyledi. Erdoğan, görevi barışı, güvenliği ve istikrarı sağlamak olan yapıların, yaşananları tribünden izler gibi kaldığını belirtti.

Filistin meselesine ilişkin değerlendirmesinde, Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörün modern dünyanın kayıtsız bakışı altında pervasızlaştığını ifade etti ve bu tabloya karşı uluslararası tepkinin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Türkiye'nin duruşu ve algı operasyonlarına tepki:

Konuşmada Türkiye’nin uluslararası baskılara ve karalama kampanyalarına karşı net bir duruş sergilediği de vurgulandı. Erdoğan, Türkiye’nin söz konusu olduğunda bazı kesimlerin çabalarının samimiyetsiz olduğunu belirterek, ülke aleyhine yürütülen algı operasyonlarına boyun eğmeyeceklerini söyledi. Özellikle ‘soykırım şebekesi’ iddiaları ve haksız suçlamalara karşı uyarıda bulundu.

Kısa vadede çözüm arayışlarının ve küresel sorumluluğun yeniden tanımlanmasının gerekliliğini vurgulayan Erdoğan, hem bölgesel hem de küresel aktörlerin daha etkin ve adil bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin bu süreçte tutumunu koruyacağı mesajı konuşmanın merkezinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Dünün reçeteleri ile bugünün sorunlarına çare bulunmaz&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün reçeteleri ile bugünün sorunlarına çare bulunmaz"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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