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Metin Diyadin: üç haftada alınan 6 puan bizi farklı atmosfere sokmamalı

Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin, rakiplerden alınan 6 puanın beklenti yaratmaması gerektiğini söyledi; tek odaklarının Erzurum maçı olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Metin Diyadin: üç haftada alınan 6 puan bizi farklı atmosfere sokmamalı

Metin Diyadin: üç haftada alınan 6 puan bizi farklı atmosfere sokmamalı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Erzurum FK’yı konuk edecek olan Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Metin Diyadin ve kaptan Dimitrios Goutas antrenman öncesi ve sırasında açıklamalarda bulundu. Diyadin, ekibin son dönemdeki performansını değerlendirirken dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

diyadin'in odak vurgusu:

Teknik direktör Metin Diyadin, zorlu periyottan alınan 6 puanın takımı farklı bir havaya sokmaması gerektiğini belirtti. Diyadin, "Daha 3 hafta önce başka şeyler konuşurken ciddi rakiplerden aldığımız 6 puan bizi şu an için farklı bir beklenti ya da farklı bir atmosfere sokamaz, sokmamalı" ifadelerini kullanarak oyuncularına maç maç gitme bilincini aktardığını söyledi. Diyadin, önceliklerinin Erzurum maçı olduğunun altını çizdi ve her rakibin zorlu olduğunu vurguladı.

transferler ve kaleci değerlendirmesi:

Diabate transferine dair kısa ve net ifadeler kullanan Diyadin, "Gitti zaten. Bizde kiralık olarak oynayacak. Transfer bitti" diyerek işlemin tamamlandığını açıkladı. Ayrıca kadroda bir kontenjan ve bir forvet alma ihtiyacı olduğunu belirtti, görüşmelerin sürdüğünü ancak "netleşmiş bir şey yok" dedi.

İrfan Can Eğribayat hakkında ise Diyadin, 4-5 sene öncesine gidildiğinde Türkiye’de yetenekli gösterilen kalecilerden biri olduğunu hatırlattı: "Bu çocuklar bazen dönemsel iniş çıkışlar yaşayabiliyorlar. Yetenek olarak bilinen bir kaleci zaten. Biz de transfer ettik. ... İyi de bir performans gösteriyor hem onun adına hem kulüp adına bizim için sevindirici." sözleriyle transferin doğru bir hamle olduğunu ifade etti.

goutas'ın değerlendirmesi:

Kaptan Dimitrios Goutas, takımın son galibiyeti hak ettiğini belirterek morallerin iyi olduğunu ancak kimsenin kendini tamamlanmış görmediğini söyledi: "Kendimizi hiçbir şeyi başarmış olarak görmüyoruz." Göztepe maçından farklı olarak Erzurum'un topa sahip olma konusunda daha istekli olacağını, buna göre oyun taktiği belirleyeceklerini aktardı.

Başkent temsilcisi sezona 2'de 2 ile başladı; Gençlerbirliği, Erzurum FK karşısında da 3 puan alarak bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, ERZURUM FK MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

GENÇLERBİRLİĞİ, ERZURUM FK MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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