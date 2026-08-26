Denizli'de efsaneler sahaya dönüyor

Denizli efsaneleri yeniden sahada

Denizli futboluna iz bırakan toplam 44 eski sporcu, kramponlarını yeniden bağlayarak gün yüzüne çıkıyor. Etkinlik 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20:00'de Servergazi Sahası'nda gerçekleşecek. Organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısında etkinliğin amacı, katılımcılar ve destekçiler kamuoyuna aktarıldı.

organizasyonun hedefi:

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi'nde konuşan organizasyon sorumluları Mustafa Karapınar ve Hüsamettin Kesikbaş, etkinliğin kent futbolundaki geri çekilmeye dikkat çekmek için düzenlendiğini vurguladı. Karapınar, "Denizli futbolu kan kaybetmeye devam ediyor. Amatör spor camiası da bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor. Bu organizasyon, bir nevi bu duruma dikkat çekmek adına yapıldı. Geçmişin unutulmaz anlarını birlikte yaşamak, efsaneleri yeniden sahada izlemek, Denizli futbolunda tarihi buluşmaya tanıklık etmek isteyen herkesi organizasyonumuza davet ediyoruz" dedi.

Karapınar ayrıca organizasyona destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Denizli ASKF, TÜFAD ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği gibi kuruluşlara teşekkür etti.

oyuncular, antrenörler ve mesajları:

Basın toplantısında, Denizli futboluna yıllarını vermiş isimler de hazır bulundu. Sahaya çıkacak takımların başında yer alacak Mehmet Ali Sevil ve Hasan Ersoy etkinliğe katılım gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı Hasan Ersoy, şehirde altyapı ve kulüp eksikliklerine dikkat çekerek, yetenekli gençlerin başka şehirlerde forma giydiğini vurguladı ve "Denizlispor forması benim hayatımdır" sözünü kullandı.

Hüsamettin Kesikbaş ise çok sayıda tanınmış ismin ilk kez bir araya geleceği organizasyonda daveti kabul edenlere teşekkür etti. Etkinliğin, hem geçmişi onurlandırma hem de Denizli futboluna moral verme amacı taşıdığı belirtildi.

Antrenör Mehmet Ali Sevil de bu buluşmanın kent futbolunun yeniden yükselmesine katkı sağlayacağını söyleyerek, "Yan yana, sırt sırta olduğumuz organizasyon hepimize çok iyi gelecek" ifadesini kullandı ve organizasyona emek verenleri takdir etti.

Organizasyon, geçmişin unutulmaz isimlerini sahada görme imkanı sunarken, Denizli futbolunun mevcut sorunlarına dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

DENİZLİ FUTBOLUNA İZ BIRAKMIŞ ÖNEMLİ İSİMLERİN SAHADA TER DÖKECEĞİ "EFSANELER FUTBOL ŞÖLENİ" İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.