Canik’e yeni nefes: Gürgenyatak gençlik merkezi ve orman parkı çalışmaları başladı

Samsun’un Canik ilçesinde sürdürülen kentsel ve sosyal dönüşüm çalışmaları kapsamına bir yatırım daha eklendi. Gürgenyatak Gençlik Merkezi ve Orman Parkı projesinin 1. etap çalışmaları başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, proje alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin işleyişi ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Projenin kapsamı:

Gürgenyatak’ta planlanan alanda, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği ve kültürel-sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak bir yaşam alanı oluşturuluyor. Proje programında piknik alanları, çocuklar için macera oyun alanları, etkinlik platformları, yürüyüş yolları, amfiteatr, yağmur göleti, meydan, kır lokantası, mescit ve yöresel ürün satış birimi yer alıyor. Bu düzenlemeler, bölgenin mevcut kullanımını nitelikli hale getirmeyi ve farklı yaş gruplarına hitap eden çok yönlü mekanlar sunmayı amaçlıyor.

Başkan Doğan’ın değerlendirmesi:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, saha incelemesinin ardından projenin kentin sosyal yaşamına katkısına vurgu yaptı. Doğan, projenin doğal dokuya uyumlu yapısıyla ön plana çıkacağını belirterek, "Doğal dokuya uyumlu yapısı ve zengin kullanım alanlarıyla hayata geçireceğimiz projemiz, Samsun’umuzun yeni sosyal yaşam alanlarından biri olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Doğan ayrıca Gürgenyatak’ın zaten bilinen bir alan olduğunu, yapılacak düzenlemelerle kullanım fonksiyonlarının daha nitelikli hale geleceğini ve bölgenin halk için yeni bir nefes alanı olacağını söyledi: "Burası inşallah Samsun’umuzun yeni nefes alanı olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Projenin birinci etabının tamamlanmasının ardından alanda kullanım örneklerinin çeşitlenmesi ve bölgesel çekim gücünün artması bekleniyor. Yerel yaşam kalitesi ve sosyal alanların artırılmasına yönelik bu tür yatırımlar, kentsel... planlama açısından önemli bir adım olarak görülüyor; uygulama süreçleri tamamlandıkça projenin sürdürülebilirlik ve kullanım verimliliği yönünde izlenmesi önem taşıyacak.

Canik ilçesi için tasarlanan bu yatırım, hem günlük rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayacak hem de kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yaparak Samsun’un cazibe alanları arasına katılmayı hedefliyor. Çalışmalar devam ederken belediye ekiplerinin yoğun mesaisi ve projenin etap etap yürütülmesi, tamamlandığında bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlıyor.

SAMSUN'UN CANİK İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK GÜRGENYATAK GENÇLİK MERKEZİ VE ORMAN PARKI PROJESİ'NİN 1. ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI. ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, (ORTADA) "DOĞAL DOKUYA UYUMLU YAPISI VE ZENGİN KULLANIM ALANLARIYLA HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ PROJEMİZ, SAMSUN'UMUZUN YENİ SOSYAL YAŞAM ALANLARINDAN BİRİ OLACAK" DEDİ.