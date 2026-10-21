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Turgutlu'da bekleme duraklarında hijyen seferberliği: vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Turgutlu Belediyesi, kent genelindeki servis bekleme duraklarını temizleyip düzenledi; vatandaşlardan durakları temiz ve özenli kullanmaları istendi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Turgutlu'da bekleme duraklarında hijyen seferberliği: vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Turgutlu'da servis durakları temizlendi

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu kent merkezindeki servis bekleme duraklarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Durakların iç ve dış yüzeyleri baştan aşağı temizlenerek daha düzenli ve hijyenik bir görünüm kazandırıldı.

Belediye ekipleri, duraklarda biriken kir, toz ve dış etkenlere bağlı lekeleri giderirken, aynı zamanda kullanım konforunu artırmaya yönelik düzenlemeler yaptı. Çalışmaların amacı, öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden bekleyebilecekleri sağlıklı alanlar sunmak olarak açıklandı.

Çalışmanın kapsamı:

Temizlik sırasında durakların oturma yüzeyleri, cam ve metal aksamları ile çevre temizliği eş zamanlı gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri, düzenli bakımın durakların görünümünü korumak ve kullanım ömrünü uzatmak için önemli olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara çağrı:

Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, yapılan çalışmaları değerlendirirken şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin daha temiz ve düzenli ortamlarda servis bekleyebilmeleri için duraklarımızda temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kentimizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz bu alanların temiz kalması hepimizin ortak sorumluluğunda. Turgutlu Belediyesi olarak temizlik çalışmalarımızı düzenli şekilde sürdürürken hemşehrilerimizden de duraklarımızı temiz ve özenli kullanmalarını, ortak kullanım alanlarımızın korunması konusunda duyarlılık göstermelerini önemle rica ediyoruz."

Belediye, ortak kullanım alanlarının uzun ömürlü olması ve herkesin sağlıklı koşullarda yararlanabilmesi için vatandaşların da günlük kullanımlar sırasında temizlik ve özen göstermesinin önemini bir kez daha hatırlattı.

TURGUTLU BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ SERVİS BEKLEME DURAKLARINDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI...

TURGUTLU BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ SERVİS BEKLEME DURAKLARINDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN TEMİZLENEN DURAKLARIN DÜZENLİ VE ÖZENLİ KULLANILMASI KONUSUNDA VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISINDA BULUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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