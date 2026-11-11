Gümrük kontrolünde ayakkabı tabanından çıkan 49,56 gram esrar soruşturma başlattı

Esendere Gümrük Kapısı'nda şüpheli tespit

Hakkari'nin Esendere Gümrük Kapısı'nda sınır kontrolü yapan ekipler, saat 15.30 sıralarında İran'dan ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir yolcuda şüphe üzerine arama gerçekleştirdi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği personelinin müdahalesi sonucu, ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan incelemede, yolcunun Türk vatandaşı A.K. olduğu tespit edildi. Söz konusu maddelerin toplam brüt ağırlığının 49,56 gram olduğu belirlendi ve maddenin esrar olduğu değerlendirildi. Buluntu, ilgili birimlerce kayıt altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Olayla bağlantılı diğer ayrıntılar için resmi açıklamalar bekleniyor.

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