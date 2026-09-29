Canik'te meşe orman parkı yeni yüzüne hazırlanıyor

Samsun Canik'te yer alan Hasköy Meşe Orman Park'ta yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Yıl boyunca yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan parkta yapılan müdahaleler, hem kullanım kolaylığı hem de görsel düzeni hedefliyor.

yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi:

Parkta mevcut yürüyüş yolları yenileniyor; zemin iyileştirmeleri ve peyzaj düzenlemeleri ile ziyaretçilere daha konforlu bir gezi alanı sunulması planlanıyor. Önceden hizmete açılan yeni oyun alanlarının yanı sıra çevre düzenlemeleri tamamlandığında alanın genel estetiği ve işlevselliği artacak.

kapsam, bakım ve gelecek planları:

Belediye yetkilileri, ilçe genelindeki yeşil alanların genişletildiğini ve mevcut parkların bakımına öncelik verildiğini belirtiyor. Canik Belediyesi, park alanlarını 148 bin 881 metrekareye yükselttiğini bildirirken, yeni park projelerinin de projelendirme süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı çalışmalar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Canik’imize yeni parklar kazandırıyor, kullanımda olan parklarımızın bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz". Başkan Sandıkçı, oyun ve spor alanlarının çocuklar ve ailelerin önerileri doğrultusunda çeşitlendirildiğini, bakım-onarım ekiplerinin rutin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Yetkililer, Hasköy Meşe Orman Park'taki yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla mekanın hem daha konforlu hem de estetik açıdan güçleneceğini belirtiyor. Canik Belediyesi'nin hedefi, 7'den 70'e tüm yaş gruplarının rahatça faydalanabileceği sosyal yaşam alanlarını artırmak ve mevcut parkların kullanım ömrünü uzatmak olarak özetleniyor.

Çalışmaların ilerleyişi ve açılış takvimi hakkında bilgiler, belediyenin duyuru kanallarından paylaşılacak; vatandaşlar tamamlanan alanları ziyaret ederek yenilikleri deneyimleyebilecek.

CANİK BELEDİYESİ HASKÖY MEŞE ORMAN PARK'TA YENİLEME ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.