Dolar 48,9946 +0,02%
Euro 55,5753 -0,24%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.620,77 +0,83%
EUR/USD 1,1342 -0,27%
Brent Petrol 96,03 -1,84%
--°

Küplü'de sulama kanallarında mahsur kalan balıklar amatörlerin çabasıyla göletlere taşındı

Edirne'nin Küplü beldesinde amatör olta balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği üyeleri, sulama kanallarında mahsur kalan balıkları göletlere taşıyarak kurtardı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 13:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Küplü'de sulama kanallarında mahsur kalan balıklar amatörlerin çabasıyla göletlere taşındı

çalışmanın ayrıntıları:

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, sulama kanallarında mahsur kalan balıkları fark eden Küplü Amatör Olta Balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği üyeleri çalışma başlattı. Dernek başkanı İbrahim Arıcı ve ekip tarafından kanallardan özenle toplanan balıklar, zarar görmemeleri için dikkatle taşındı.

balıkların doğal ortama döndürülmesi:

Toplanan balıklar, Küplü'de bulunan göletlere taşınarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yapılan çalışma ile balıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla doğal ortamlarına yeniden kazandırılması sağlandı.

EDİRNE&#039;NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI KÜPLÜ BELDESİNDE, SULAMA KANALLARINDA MAHSUR KALAN BALIKLAR...

EDİRNE'NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI KÜPLÜ BELDESİNDE, SULAMA KANALLARINDA MAHSUR KALAN BALIKLAR, AMATÖR OLTA BALIKÇILARI VE DOĞASEVERLER TARAFINDAN KURTARILARAK GÖLETLERE BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmur ve iş çıkışı birleşince İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı
images

Karabük'te kemikli rampalarındaki yol çalışması İstanbul yönünde uzun kuyruklara...
images

Kıyılarda kuvvetli rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege için 30 Eylül fırtına uyarısı
images

Beyşehir'de yeni sezon haşhaş tohumu teslimatları için randevu açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merz: Rusya müzakereye hazır değil, Ukrayna desteği kararlı şekilde sürecek

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan