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Çankaya Keklikpınarı'nda verici sahasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Ankara Çankaya Keklikpınarı Dikmen Caddesi'ndeki vericiler alanında yangın çıktı; çok sayıda itfaiye sevk edildi, söndürme çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çankaya Keklikpınarı'nda verici sahasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Çankaya'da verici alanında yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi Dikmen Caddesi yakınlarında, vericilerin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. Bölgeden gelen ihbarın ardından ekipler harekete geçti.

Müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi ve yangın söndürme çalışmaları sahada devam ediyor. Ekipler alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yeri ve etkileri:

Yangın vericilerin bulunduğu otluk alanda meydana geldi; olayın vericiler veya çevre altyapıya etkisi konusunda henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

ANKARA&#039;NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE VERCİLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI.

ANKARA'NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE VERCİLERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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