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Sarayaltı'nda yalıtım fabrikasında çıkan yangın itfaiyeyle söndürüldü

Uşak'ta Sarayaltı Mahallesi'ndeki yalıtım fabrikasında çıkan yangın, polis, itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarayaltı'nda yalıtım fabrikasında çıkan yangın itfaiyeyle söndürüldü

Sarayaltı'nda yalıtım fabrikasında çıkan yangın itfaiyeyle söndürüldü

Uşak'ta, Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan bir yalıtım malzemeleri fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangın henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede alevler yükseldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına yönelerek kısa sürede söndürme çalışmalarını başlattı ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çevre güvenliği ve bilgi akışı:

Yangının büyümesi üzerine bölgedeki vatandaşların aldığı tedbirler ve ekiplerin hızlı müdahalesi zararın daha da artmasını engelledi. Olayla ilgili olarak yetkililerden edinilen bilgiler, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını gösteriyor.

Şu aşamada yangında yaralanma veya can kaybına dair bilgi paylaşılmadı; yetkililer olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

UŞAK’TA YALITIM MALZEMELERİ ÜRETEN FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

UŞAK’TA YALITIM MALZEMELERİ ÜRETEN FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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