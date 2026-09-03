Şehitkamil'de halk sağlığını koruma vurgusu: tarihi geçmiş ürünler bulundu, işletme kapatıldı

Şehitkamil zabıta ekipleri denetimlerini artırdı

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdükleri periyodik kontroller kapsamında bir işletmede kapsamlı inceleme yaptı. Yapılan kontrolde, çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Mevzuata aykırı bulunan ürünlere ekipler tarafından el konuldu ve söz konusu ürünler imha edildi. Denetim sonucunda işletme faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

denetim süreci ve alınan tedbirler:

Ekipler, raf kontrolü ve belge incelemesi yaparak ürünlerin son kullanım tarihlerinin uygunluğunu değerlendirdi. Uygun olmayan ürünler için yasal işlem başlatıldı; el konulan malzemeler kayıt altına alınarak imha edildi. Yetkililer, bu tür tespitlerin tekrarlanmaması için işletmenin kapatıldığını ve gerekli idari prosedürlerin uygulandığını bildirdi. Denetimler esnasında vatandaş sağlığını doğrudan etkileyen hususlara öncelik verildi.

başkanın açıklamaları:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, vatandaşların sağlığını riske atan uygulamalara müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Hiçbir işletmenin, vatandaşlarımızın sağlığını riske atmasına müsaade etmeyiz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin vatandaşlarımıza sunulması kabul edilemez," ifadelerini kullandı. Başkan, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

Belediye yetkilileri, vatandaşları alışveriş sırasında ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyarmaya devam ediyor. Şikâyet ve ihbarlar için Zabıta Müdürlüğü kanallarının aktif olduğu bildirildi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN BİR İŞLETMEDE YAPILAN KONTROLLERDE ÇOK SAYIDA SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN TESPİT EDİLDİ.