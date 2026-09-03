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Lesovo gümrüğünde römorklu araçta 708 gram kaçak altın ele geçirildi

Lesovo Gümrüğü'nde İngiltere plakalı römorklu araçta yapılan kontrolde, Romanya vatandaşı üzerinde ve çantasında toplam 708 gram altın ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Lesovo gümrüğünde römorklu araçta 708 gram kaçak altın ele geçirildi

Lesovo sınır kapısı karşısında kaçak altın operasyonu

Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan Lesovo Gümrüğünde, İngiltere plakalı römorklu bir otomobilde yapılan kontrolde toplam 708 gram kaçak altın ele geçirildi.

geliş ve kontrol süreci:

İngiltere’den Türkiye üzerinden Kıbrıs’a gitmek üzere Lesovo Sınır Kapısı’na giriş yapan römorklu otomobil, gümrük kontrol noktasına alındı. Sürücü ve yolcular, beraberlerinde beyan edilecek herhangi bir eşya bulunmadığını bildirdi. Sınır polisi ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen detaylı aramada, yolculardan Romanya vatandaşı bir kişinin üzerinde ve çantasında sarı metalden yapılmış mücevher paketleri bulundu.

tespit ve değerleme:

Gümrük görevlilerinin talebi üzerine yapılan uzman incelemesinde, söz konusu mücevherlerin altından yapıldığı ve toplam ağırlığının 708 gram olduğu tespit edildi. Ele geçirilen altınların değeri 50 bin 140,56 euro olarak belirlendi.

Kaçak olduğu belirlenen altın eşyalara el konulurken, ilgili Romanya vatandaşı hakkında gümrük kanununa göre idari ihlal bildirimi düzenlendi.

TÜRKİYE’YE SOKULMAK İSTENEN 708 GRAM KAÇAK ALTIN KOMŞUYA TAKILDI

TÜRKİYE’YE SOKULMAK İSTENEN 708 GRAM KAÇAK ALTIN KOMŞUYA TAKILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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