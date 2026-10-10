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Çarşamba'da ırmak kenarında ağaca asılı bulunan 30 yaşındaki tıbbi sekreter hayatını kaybetti

Çarşamba Aşağı Donurlu mevkiinde ırmak kenarında ağaca asılı halde bulunan tıbbi sekreter A.M. (30) hayatını kaybetti; jandarma ve cumhuriyet savcısı inceleme başlattı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çarşamba'da ırmak kenarında ağaca asılı bulunan 30 yaşındaki tıbbi sekreter hayatını kaybetti

olay yeri ve ilk müdahale:

Samsun’un Çarşamba ilçesi Aşağı Donurlu Mahallesi Doğal Yaşam Yolu mevkiinde çevre sakinlerinin 112'ye yaptığı bildirim üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, ırmak kenarındaki bir ağaca asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan A.M. (30) olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri tamamlandıktan sonra genç adamın cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

soruşturmanın seyri:

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcılığı koordinasyonunda yürütülen incelemede, olayın bütün yönleriyle netleştirilmesi için delil çalışmaları ve tanık tespitleri yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun adli ve tıbbi incelemelerin ardından açıklanacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ&#039;NDE TIBBİ SEKRETER OLARAK GÖREV YAPAN 30...

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ'NDE TIBBİ SEKRETER OLARAK GÖREV YAPAN 30 YAŞINDAKİ GENÇ, IRMAK KENARINDAKİ AĞAÇTA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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