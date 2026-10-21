Dolar 49,5945 +0,02%
Euro 55,7383 +0,05%
Bist 11.669,24 -1,09%
Altın Gram 6.612,07 +0,10%
EUR/USD 1,1232 -0,07%
Brent Petrol 108,45 -0,31%
--°

Çarşamba'da tartım hilesi iddiası: 300 kilo fındık ele geçirildi

Samsun Çarşamba’da, 19 Ekim’de tartımda 100 kilogram fazla alındığı iddia edilen ve parasını ödemeyen fındıkları satmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çarşamba'da tartım hilesi iddiası: 300 kilo fındık ele geçirildi

Olayın gelişimi:

İddialara göre, 19 Ekim günü Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir vatandaşla anlaşan kişilerden biri alınan fındığın bedelini ödemedi. Tartım sırasında ise alet veya yöntemle 100 kilogram fazla fındık alındığı yönünde şikâyetler ulaştı.

jandarmanın çalışması ve yakalama:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, şüphelilerin elinde bulunan ve satılmak istenen yaklaşık 300 kilogram fındık üzerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen fındıklar sahibine teslim edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

JANDARMA TARAFINDAN ELE GEÇEN ÇALINTI FINDIKLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

JANDARMA TARAFINDAN ELE GEÇEN ÇALINTI FINDIKLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kurye süsüyle saklanan sevkiyat: Esenyurt operasyonunda 98,5 kilo uyuşturucu ve...
images

Okul çevrelerinde güvenlik artırıldı: Balıkesir jandarmadan kapsamlı denetim
images

Balıkesir'de kaçakçılığa iki haftalık operasyon: 21 şüpheli yakalandı
images

Balıkesir'de kapsamlı jandarma operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağcılar’da Nezaket Okulu’nun temeli atıldı

Denizlili heyet Guangzhou'da kablo üretim tesisini yerinde inceledi

Gökova'da 40 yıllık içme suyu hattı yol çalışması öncesi yenileniyor

Saha buluşmalarıyla Erzincan'da din görevlileriyle istişare

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti