Çarşamba'da tartım hilesi iddiası: 300 kilo fındık ele geçirildi

Olayın gelişimi:

İddialara göre, 19 Ekim günü Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir vatandaşla anlaşan kişilerden biri alınan fındığın bedelini ödemedi. Tartım sırasında ise alet veya yöntemle 100 kilogram fazla fındık alındığı yönünde şikâyetler ulaştı.

jandarmanın çalışması ve yakalama:

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, şüphelilerin elinde bulunan ve satılmak istenen yaklaşık 300 kilogram fındık üzerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen fındıklar sahibine teslim edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

JANDARMA TARAFINDAN ELE GEÇEN ÇALINTI FINDIKLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.