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Çarşıya yayılan 60 yıllık kahve mirası

Gülbağlar Kurukahveci sahibi Hasan Gülbağ, 1968'den beri her gün çektiği kahveyle İznik çarşısına 60 yıldır koku, anı ve esnaf geleneği taşıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çarşıya yayılan 60 yıllık kahve mirası

İznik çarşısında yaşayan bir lezzet ve anı

İznik Belediyesi'nin "Yaşayan İznik Hazineleri" projesinin 46. belgeseli, kent hafızasının en köklü temsilcilerinden biri olan Hasan Gülbağ'ın yaşamını ve 1968'de açtığı Gülbağlar Kurukahveci ve Kuruyemiş işletmesini anlatıyor. 1945 doğumlu olan Gülbağ, çocuk yaşta başladığı esnaflık yolculuğunda hem çarşının hem de meslek kültürünün değişimine tanıklık etti.

Ustalığın ve günlük ritüelin öyküsü:

1958'de berber çırağı olarak mesleğe adım atan Gülbağ, 1968'de kendi dükkânını açtı ve o günden beri aynı mesleği icra ediyor. Belgeselde, yarım asrı aşan esnaflık serüveni boyunca biriktirdiği anılar, çarşıdaki değişimler ve kuşaklar arası geçişler detaylı biçimde aktarılıyor. Gülbağ'ın her gün özenle çektiği kahvenin kokusu, sadece bir ürün değil, aynı zamanda çarşıda paylaşılan anıların ve esnaf dayanışmasının simgesi haline gelmiş durumda.

İznik'in kent hafızasına katkı:

Proje, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ve uzun yıllar aynı işin içinde kalan ustaları kayıt altına almayı hedefliyor. Gülbağ'ın hikâyesi, sadece bir işletmenin öyküsü değil; İznik çarşısının sokak dokusunun, müşteri ilişkilerinin ve esnaf kültürünün canlı bir belgeselidir. İş yeri, 58 yılı aşkın süredir aynı meslekte hizmet vererek kent merkezindeki geleneksel ticaret hayatının yaşayan örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Belgeselde Gülbağ, çocukluk yıllarından mesleğe ilk adım attığı günlere, dükkânını kurduğu 1968'den bugüne uzanan anılarını samimi bir dille paylaşıyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya böyle anlamlı bir projede kendisine yer verdikleri için teşekkürlerini iletmesi de belgeselin duygusal vurgularından biri olarak öne çıkıyor.

"Yaşayan İznik Hazineleri" projesi, yerel belleği canlı tutma amaçlı çalışmalara öncülük etmeye devam edecek ve önümüzdeki bölümlerde de kentte iz bırakan ustaların hikâyelerini ekrana taşıyacak.

ZNİK BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ &quot;YAŞAYAN İZNİK HAZİNELERİ&quot; PROJESİNİN 46. BELGESELİNDE, 1968...

ZNİK BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ "YAŞAYAN İZNİK HAZİNELERİ" PROJESİNİN 46. BELGESELİNDE, 1968 YILINDA AÇTIĞI GÜLBAĞLAR KURUKAHVECİ VE KURUYEMİŞ İŞLETMESİNDE MESLEĞİNİ SÜRDÜREN HASAN GÜLBAĞ’IN (81) HAYATI ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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