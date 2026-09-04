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Çatak'ta lise ve üniversite sınavlarında dereceye girenlere ödül

Çatak'ta LGS ve YKS'de dereceye giren toplam 40 öğrenci Kaymakam Abdullah Sarı tarafından Öğretmenevi ASO Müdürlüğü'nde düzenlenen törende ödüllendirildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Emre Koç

Çatak'ta lise ve üniversite sınavlarında dereceye girenlere ödül

tören ve katılımcılar:

Van'ın Çatak ilçesinde, Öğretmenevi ASO Müdürlüğü'nde düzenlenen törende sınavlarda başarı gösteren öğrenciler bir araya getirildi. Programa Kaymakam Abdullah Sarı başkanlık etti ve dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

Törene ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, şube müdürleri ile okul müdürleri katıldı. Organizasyon, ilçe eğitim çevresinde elde edilen başarıyı görünür kılmayı ve öğrencilerin başarısını kutlamayı amaçladı.

yerleşme dağılımı:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 öğrenci fen liselerine, 12 öğrenci ise proje okullarına yerleşti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında ise 8 öğrenci lisans programlarını, 15 öğrenci ön lisans programlarını kazandı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Abdullah Sarı, öğrencilerin elde ettiği başarının ilçe adına gurur verici olduğunu vurguladı. Sarı, başarıda emeği geçen öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür etti ve benzer başarıların sürdürülebilmesi için eğitime verilen desteğin önemine dikkat çekti.

VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NDA (YKS)...

VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NDA (YKS) BAŞARI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER, KAYMAKAM ABDULLAH SARI TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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