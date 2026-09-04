Kâbe örtüleri Kahramanmaraş’ta ilk kez sergilendi: vatandaşlar kutsal emanetlere akın etti

Sergi açılışı:

Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenen Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergisi, Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğinde Cumhuriyetin önemli merkezlerinden Abdülhamithan Camii bünyesindeki Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezinde cuma namazı sonrası açıldı. Açılış programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve sergi 10 gün süreyle ziyaretçilere açık kalacak.

Sergide yer alan eserler ve koleksiyon:

Sergide, Asr-ı Saadet dönemine ait çok sayıda mukaddes hatıra yer aldı. Koleksiyoner Erol Güzel’in koleksiyonundan getirilen eserler arasında Hz. Peygamber’e nispet edilen Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Nal-ı Şerif ve Yatak-ı Şerif gibi kıymetli emanetler öne çıktı. Yetkililer, eserlerin korunması ve ziyaret düzeninin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Ziyaretçi yoğunluğu ve duygusal anlar:

Sergiyi görmek isteyen Kahramanmaraşlılar arasında adeta yoğun bir yarış yaşandı; bazı ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlardan Gül Optur, "O kadar duygu yüklüyüm ki. Bana nasip etti rabbim. Milletimize dirlik düzen versin Allah’ım" sözleriyle izlenimlerini paylaştı. Bir diğer ziyaretçi Mahmut Doğru ise, "Peygamberimizin Sakal-ı Şerif ve elbiselerini görme fırsatı bulduk. Bir yandan hüzünlüyüz ve sevinçliyiz de ilk kez görüyorum" dedi.

Sergi sorumlusu Şule Osmanoğlu, "Bu mübarek vazifeyi icra etmekten dolayı rabbimize şükrediyoruz. Vatandaşlarımıza da hayırlı olsun 10 gün boyunca ziyaretçileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş açılış konuşmasında, "Burası Kahramanmaraş ve kahraman şehir. Emanete her zaman sahip çıkmış ve bundan sonra da emanete her zaman sahip çıkacak bir şehirdir. Sözün başkenti ve sözlerin en güzel söylendiği yerlerden biridir. Peygamber efendimiz için söylenen sözler için de en güzel yerlerden biridir Kahramanmaraş. 10 gün süreyle inşallah kutsal emanetler, ashabı kiram ve ehlibeyte ait kutsal emanetler, Kâbe örtüleri sergilenecektir" şeklinde konuştu.

Koleksiyoner Erol Güzel da, "Resulullah efendimiz sizin şehrinize ziyarete geldi. O mana da o anlamda ve o hürmetle bakalım. Güzel bir program olacak" dedi. İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller ise ziyaretin sadece görülecek eserleri görmekten ibaret olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu emanetleri ziyaret edeceğiz elbette ama o dönemin havasını ve ruhunu sahiplerinin yüce şahsiyetlerinin ahlakını yaşamaya ve günümüze yaşatmaya çalışmak en büyük kazancımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sergi, 10 gün boyunca halka açık kalacak ve ziyaretçiler hem eserleri görme hem de manevi atmosferi deneyimleme imkânı bulacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN KÂBE ÖRTÜLERİ VE MUKADDES EMANETLER SERGİSİ DÜZENLENEN DUYGUSAL PROGRAMLA AÇILDI.