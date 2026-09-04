Kamu çalışanları ve emekliler TÜİK önünde enflasyon verilerini protesto etti

TÜİK önünde tepkiler:

Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) çatısı altında toplanan ÜNİPERSEN, HEP-SEN ve diğer sendika üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binası önünde bir araya gelerek Ağustos ayı enflasyon verilerini protesto etti. Eylemde sendika temsilcileri, açıklanan oranların vatandaşın günlük hayatındaki fiyat artışlarını yansıtmadığını savundu.

HEP-SEN Kurucu Genel Sekreteri ve KASK Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aldemir, değerlendirmesinde TÜİK ile bağımsız araştırma grubu ENAG arasındaki farklara dikkat çekti: "ENAG tüketici fiyatlarının Ağustos ayında yüzde 2.24 arttığını bildirirken TÜİK oranı yüzde 1.84 olarak açıkladı. Farklı rakamlar var."

Milyonları etkileyen veriler ve talepler:

Aldemir, kamu ve özel sektördeki geniş bir kesimin açıklanan her enflasyon verisinden doğrudan etkilendiğini vurguladı. Açıklamada 3 milyon 535 bin devlet memuru, 446 bin sözleşmeli personel, 19 milyon 520 bin işçi ile 17 milyon 100 bin emekli, dul ve yetim rakamları hatırlatıldı ve bu milyonlarca kişinin maaşlarının, emekli aylıklarının ve yaşam standartlarının açıklanan oranlarla şekillendiği belirtildi.

Aldemir ayrıca toplumun geniş kesimlerinin temel ihtiyaçlarda yaşanan artışları hissettiğini söyledi: "Yoksulluk sınırı 120 bin 235 TL'yi aştı". Sözlerine göre Türkiye genelinde yüz metrekare bir konutun ortalama kira bedeli 28 bin 402 TL, İstanbul'da 40 bin TL, Ankara ve İzmir'de ise 26 bin TL civarında. Aldemir, elektrik, doğal gaz, akaryakıt, ulaşım, kira, eğitim, gıda ve sağlık harcamalarındaki yükselişin maaş artışlarının çok üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Konuşmada ayrıca şu iddia tekrarlandı: "Eylül 2021'den bu yana dünya genelinde gıda fiyatları yalnızca yüzde 1.2 artarken Türkiye'de TÜİK verilerine göre gıda fiyatları yüzde 733 artmıştır." Aldemir bu tablonun gıda erişimini zorlaştırdığını ve Türkiye'yi gıda enflasyonunda öne çıkardığını kaydetti.

Sendikaların talepleri ve uyarıları:

ÜNİPERSEN Genel Başkanı ve KASK Genel Sekreteri İbrahim Güzel, enflasyonun doğrudan memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacağı kanuni bir düzenlemenin gerektiğini vurguladı. Güzel, siyasi partilere ve TBMM'ye çağrı yaparak, toplu sözleşme süreçlerinde memurun kaybetmesinin sonlandırılmasını talep etti: "Sekiz dönemdir yapılan toplu sözleşmelerle kaybeden memurun artık dokuzuncu dönemde kaybetmesini istemiyoruz."

KASK Genel Başkan Yardımcısı Uğur Şen ise hükümetin açıkladığı rakamlarla sokaktaki fiyatlar arasındaki uçuruma dikkat çekti ve sembolik bir eleştiriyle, "Açıkladığın rakamlarda samimiysen market aç, alışverişi senden yapalım." ifadelerini kullandı. Şen, çalışanların maaşlarının "kağıt üzerinde" değil pazarda, kirada ve faturalarda eridiğini söyledi.

KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek de konuşmasında "Sarı Sendika" iddiasına değinerek, bu yapının TÜİK ile ilişkilendirildiğini ve bunun memurların iradesine yönelik bir tehdit yarattığını savundu. Şimşek, sahadan edindiği izlenimleri de aktararak memurların gönüllü ve özgür bir biçimde söz konusu yapıların üyesi olmadığını belirtti.

Eylem, sendika üyelerinin TÜİK'in açıkladığı rakamlara tepki göstermek amacıyla kurum binasının önüne hesap makineleri bırakmasıyla sona erdi. Katılımcılar, gerçekçi enflasyon verileri, adil ücret ve insanca yaşam taleplerini yineleyerek toplu sözleşme sürecine ilişkin uyarılarda bulundu.

ÜNİPERSEN VE HEP-SEN’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU BAĞIMSIZ KAMU SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KASK) ÜYELERİ, TÜİK’İN AÇIKLADIĞI AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİNİN GERÇEK HAYAT PAHALILIĞINI YANSITMADIĞINI SAVUNARAK TÜİK BİNASI ÖNÜNDE EYLEM DÜZENLEDİ.