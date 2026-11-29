Karamandere taşkını ve etkileri:
Çatalca'da etkili olan sağanak nedeniyle Karamandere taştı. İstanbul'un kuzey bölgelerinde görülen yoğun yağış, bazı noktalarda su baskınlarına yol açtı.
Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda araçlar:
Karatepe Çıkmazı Sokağı'nda park halindeki araçlar suya gömüldü ve sokak suyla kaplandı. Olayda park halindeki araçların suda kaldığı bildirildi.
bölgedeki genel durum:
Yağışın etkisiyle dere taşkını sonucu yerel ölçekte sel benzeri tablolar oluştu; Çatalca'nın ilgili kısmında ulaşım ve yerleşim alanlarında olumsuz etkiler görüldü.
Çatalca'da dere taştı, araçlar sular içinde kaldı
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